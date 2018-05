Rivera ofrece a Sánchez pactar elecciones y que no gobierne con Bildu

El líder de Cs, Albert Rivera, ha ofrecido a Pedro Sánchez que rectifique, pare la moción de censura contra Mariano Rajoy y pacte con Cs unas elecciones a corto plazo, para no tener que apoyarse en los que han intentado dar "un golpe de Estado" en Cataluña.



"No estamos de acuerdo en que la solución sea que Bildu, los antiguos amigos de Batasuna, o que el señor Puigdemont o Torra, tomen las riendas de nuestro país", ha dicho Rivera en su intervención, después de ofrecer también a Rajoy una salida acordada a una legislatura que ve "liquidada" y con una fecha para las elecciones.



Rivera ha dejado claro que aunque ve "legítimo" que Sánchez quiera ser presidente, lo que no ve legítimo es que quiera hacerlo a toda costa con quienes quieren "romper" España y, por eso, Cs votará en contra de la moción de censura.



Con una intervención muy centrada en el desafío separatista, Rivera ha señalado que esa nueva etapa de España que hay que iniciar, "no la puede abrir Torra, Rufián y los populistas. La tienen que abrir los españoles votando y eligiendo".



Ante el escenario probable de que Sánchez gane la moción, después de que Unidos Podemos y los partidos nacionalistas se hayan comprometido a apoyarle, Rivera ha retado a los independentistas a que aprovechen estos meses de gobierno de Sánchez para "violar derechos y libertades y acosar a la gente" y que no se aplique la Constitución.



Porque una vez que se celebren las elecciones, ha advertido, los españoles van a decir "basta" y van a exigir que se cumpla la legalidad.



Rivera ha reprochado al secretario general del PSOE que no haya dado explicaciones sobre las "hipotecas" que ha adquirido con los partidos que apoyan su moción, sugiriendo que detrás de esos apoyos habrá acordado "indultos" a los políticos independentistas encarcelados.



Del mismo modo, le ha afeado que también haya convencido al PNV para apoyar la moción de censura cuando en el País Vasco hay ciudadanos de primera y de segunda, "lo que es incompatible con la igualdad de todos los españoles".



"No quiero un Gobierno zombi con la corrupción pero tampoco un Gobierno Frankenstein con los que quieren liquidar España. Quiero un Gobierno limpio", que salga de las urnas.



Para Rivera, las elecciones son la llave para lograr un Ejecutivo fuerte, justificando que hoy el voto de Cs en contra de la moción es "un sí a España, sí a las libertades y sí a la igualdad y al sentido de Estado".



Crítico ha sido también con la corrupción del PP y con la actitud de Rajoy, a quien le ha pedido que dimita para buscar una salida "pactada" a la legislatura, convocando elecciones a medio plazo.



Ha lamentado, además, que ni tan siquiera hoy haya sido capaz de ponerse en contacto con Ciudadanos, siendo como es su socio de investidura, en los Presupuestos y para aplicar el 155 en Cataluña.