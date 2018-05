EEUU abre la guerra comercial con aranceles a la UE, Canadá y México

El Departamento de Comercio estadounidense anunció hoy la suspensión de la exención a la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio de la Unión Europea (UE), Canadá y México, una decisión que dispara las tensiones comerciales y provocará represalias de sus socios.



"Hemos decidido no ampliar la exención para UE, Canadá y México, por lo que estarán sujetos a los aranceles del 25 % y 10 %" al acero y el aluminio", indicó Wilbur Ross, secretario de Comercio de EEUU, en una conferencia telefónica con los periodistas horas antes de que se cumpliera el plazo para tomar una decisión al respecto.



Los aranceles entrarán en vigor mañana, 1 de junio.



Ross subrayó que, aunque "hubo avances en las conversaciones con la UE", no fueron suficientes "para mantener las exenciones temporales o lograr exenciones definitivas".



Además, apuntó que "ya no hay fecha precisa" para el fin de las negociaciones con Canadá y México sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que "se han prolongado más de los previsto", por lo que "también quedarán sujetos a los aranceles.



No obstante, Ross precisó que Washington continuará sus conversaciones con la UE, Canadá y México, ya que se "puede seguir hablando con las tarifas en vigor".



De este modo, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, avanza en su agenda proteccionista y aplicará aranceles a estrechos socios como la UE, Canadá y México, que ya han advertido de que responderán con medidas similares contra importaciones procedentes de EEUU.