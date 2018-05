Weinstein acusado formalmente de violación y otros delitos sexuales

El productor de Hollywood Harvey Weinstein fue acusado hoy formalmente de violación y otros actos criminales de índole sexual, informaron fuentes judiciales.



Weinstein había conocido el pasado viernes los cargos de los que se le acusaba, cuando se entregó a la policía, pero quedaba por conocer la acusación formal y los delitos por los que sería procesado judicialmente.



La acusación formal fue hecha por un jurado acusador o gran jurado, según indicó la fiscalía del distrito de Manhattan, que lleva la causa contra Weinstein, aunque también está siendo investigado en Los Ángeles y Londres.



El documento acusatorio, según la fiscalía de Manhattan, establece que será procesado por violación en primer y tercer grados, y actos criminales sexuales en primer grado.



"La acusación formal coloca al acusado un paso más cerca de responder por los crímenes violentos por los que ahora está acusado", afirmó el fiscal que lleva el caso, Cyrus Vance.



Vance estaba recibiendo fuertes presiones por no dar curso a una primera denuncia por acoso sexual presentada contra Weinstein en 2015, y de hecho la fiscalía general del Estado de Nueva York ha abierto una investigación al respecto.



El fiscal de Manhattan garantizó que el caso se llevará en los tribunales, "donde corresponde", y no en los medios de comunicación, algo de lo que se había quejado el equipo legal que defiende a Weinstein.



El productor de Hollywood, de 66 años, ha negado los cargos y afirmado, por medio de sus abogados y portavoces, que las relaciones sexuales de las mujeres que lo han denunciado fueron consensuadas.



Desde octubre pasado, cuando comenzaron a salir a la luz pública estas denuncias, Weinstein fue acusado por decenas de personas de cometer abusos y actos de acoso sexual.



El productor optó por entregarse a la policía el pasado viernes, y quedó en libertad bajo fianza, a la espera de la acusación formal que estaba en manos de un jurado y que finalmente ha sido difundida hoy.



Cuando quedó detenido, la fiscalía de Manhattan anunció que los cargos contra él incluían los de violación y actos sexuales contra dos mujeres en 2004 y 2013 que no fueron identificadas.



El caso de 2004 puede tratarse de la denuncia hecha por la aspirante a actriz Lucia Evans, que aseguró que Weinstein la había obligado a practicarle sexo oral durante un viaje de negocios.



El de 2013 se trata de una denuncia por violación de una persona no identificada que dijo a las autoridades fiscales que el productor de Hollywood la había forzado sexualmente en la habitación de un hotel.



Weinstein tenía la oportunidad de declarar hoy ante el jurado acusatorio, pero declinó hacerlo porque, según sus abogados, no tuvo tiempo para prepararse y las autoridades judiciales denegaron un posible aplazamiento de esa presentación.