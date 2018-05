La mayoría de los partidos en Italia piden nuevas elecciones ya

Los principales partidos italianos, como el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S), la ultraderechista Liga, el progresista Partido Demócrata (PD) y el conservador Forza Italia, expresaron su deseo de que se convoquen elecciones lo antes posible y sin esperar a que pase agosto.



Esta petición llegó después de que el encargado de formar Gobierno de transición en Italia, el economista Carlo Cottarelli, dijo que en caso de no obtener la investidura del Parlamento, su Ejecutivo dimitirá inmediatamente y sólo se ocuparía de las cuestiones de "ordinaria administración" hasta las elecciones, que se convocarán a después de agosto.



Las declaraciones de los partidos se produjeron durante un debate en el Senado sobre la situación de la venta de compañía aérea Alitalia, pero que se convirtió en una dura discusión sobre la crisis que se está viviendo.



"Pedimos inmediatamente que se disuelvan las Cámaras y se vaya a elecciones. Nosotros sí que lo hacemos", dijo el portavoz en el Senado del Partido Démocrata, Andrea Marcucci, en respuesta al senador de la Liga Gian Marco Centinaio, que aseguró que estaban preparados "para votar ya desde mañana".



En otra intervención, el portavoz en la Cámara Baja del M5S, Danilo Toninelli, instó a "volver a votar lo antes posible".



"El M5S no se rinde. No os hagáis ilusiones", agregó en un crispado debate.



A esta situación se ha llegado después de que el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, rechazase el Gobierno de coalición entre la Liga y el M5S, debido a la presencia del euroescéptico, Paolo Savona, de 81 años, como ministro de Economía.



También la portavoz en el Senado de Forza Italia, Annamaria Bernini, indicó que "era necesario volver a dar la palabra al pueblo soberano y volviendo a una coalición unida del centroderecha".



El líder del M5S, Luigi di Maio, aseguró que le va bien cualquier fecha, lo importante es que sea "lo antes posible", cuando se le preguntó sobre la posibilidad de votar ya en julio.



Los medios de comunicación explican que esta fuerte toma de posición de los partidos políticos para no esperar al otoño para votar puede haber hecho recapacitar a Cottarelli.



Estaba previsto que el economista presentase hoy su lista de ministros al Jefe de Estado y se había convocado para ello a la prensa, pero finalmente se trató sólo de una reunión y se anunció que se volverán a ver mañana.



Ante la posibilidad de elecciones el 29 de julio, la primera fecha posible, parecen haber cambiado los planes del posible Gobierno de Cottarelli.



La fecha de las elecciones se decide en las comisiones parlamentarias, que proponen la fecha al Jefe de Estado, quien entonces disuelve el Parlamento y se votaría entre los 45 y 70 días desde ese momento.