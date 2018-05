Cs anuncia que no apoyará la moción con Pedro Sánchez de candidato

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha dejado claro que su grupo no apoyará la moción de censura de Pedro Sánchez, si él se mantiene como candidato a presidente del Gobierno, aunque fije una fecha para la celebración de elecciones.



Ha insistido en que el candidato tiene que ser "instrumental" y, por tanto, no puede ser ni Pedro Sánchez ni Albert Rivera, contestando de este modo a la disposición del secretario general de los socialistas de consensuar con las fuerzas políticas la fecha de los comicios.



Sánchez que, según ha confirmado él mismo, ha iniciado ya los contactos con otras formaciones para hablar de esta cuestión, no lo ha hecho todavía con el presidente de Cs, Albert Rivera, según han confirmado a EFE fuentes del partido naranja.