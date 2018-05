Cottarelli: si Gobierno no consigue el apoyo, habrá nuevos comicios

El economista Carlo Cottarelli, a quien hoy el jefe de Estado, Sergio Mattarella, encargó formar Gobierno en Italia, explicó que si su Ejecutivo no logra la confianza del Parlamento, habrá nuevas elecciones después del mes de agosto.



El exdirigente del Fondo Monetario Internacional (FMI) explicó que aceptó el encargo de Mattarella para presentar un programa de Gobierno que lleve al país a nuevas elecciones en 2019.



Añadió que, en breve, presentará también al jefe de Estado su Ejecutivo, pero que en caso de no conseguir la confianza del Parlamento el Gobierno dimitirá inmediatamente y seguirá solo para las funciones urgentes hasta las elecciones que se convocarán después de agosto.



A esta nueva decisión de Mattarella se llega después de que ayer rechazase firmar la lista de ministros del Gobierno de coalición entre la ultraderechista Liga y el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S), debido a la presencia del euroescéptico y crítico con el euro, Paolo Savona, de 81 años, como ministro de Economía.



Cottarelli conocido por haber sido comisario extraordinario para la reducción del gasto público en 2013 con el Gobierno de Enrico Letta explicó que su misión será dejar aprobada la ley de Presupuestos y "conducir al país a nuevas elecciones a principios de 2009".



"En caso de que no se consiga la confianza, el Gobierno dimitiría inmediatamente y su papel sera el de la administración ordinaria hasta las elecciones después del mes de agosto", aclaró y se comprometió, al igual que el resto del Ejecutivo que presentará, a quedar al margen de la campaña política.



El encargado de formar Gobierno quiso hacer algunas matizaciones como "economista" y aseguró que su Gobierno "realizará una gestión prudente de las cuentas públicas" al recordar como en estos días ha aumentado la tensión sobre la economía italiana con la subida de la prima de riesgo.



La prima de riesgo, que mide el diferencial entre el bono italiano y el alemán a diez años, superaba los 220 puntos básicos.



Cottarelli también explicó la necesidad de entablar "un diálogo constructivo" con Europa, como país fundador, pero en defensa de los intereses de Italia, así como aseguró que es esencial que el país siga en el área del euro.



La misión de este "Gobierno del presidente", como es denominado, se presenta ardua ya que será difícil que consiga superar el voto de confianza en el Parlamento, pues los partidos como la Liga y el M5S al igual que Forza Italia de Silvio Berlusconi han declarado que no le votarán.



Cottarelli, un economista nacido en Cremona en 1954, es actualmente el director del Observatorio sobre las Cuentas Públicas de la Universidad Católica de Milán,



Fue director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta que en 2013, el entonces jefe de Gobierno, Enrico Letta, lo nombró comisario para implementar un plan de reducción del gasto público,



Un cargo que conservó hasta el nombramiento de Matteo Renzi como nuevo primer ministro.



Cottarelli ha sido uno de los economistas más críticos sobre las coberturas económicas que tendía el programa de Gobierno firmado por la Liga y el M5S.