Cs ve inviable un gobierno socialista de 85 diputados

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado que es "totalmente inviable" un Gobierno socialista con 85 diputados y con una mayoría absoluta del PP en el Senado.



La "solución" a una legislatura que está "liquidada" no es, por tanto, "poner a Pedro Sánchez en la Moncloa", sino que sean los españoles los que decidan en unas elecciones, que se podrían convocar perfectamente antes del verano, ha subrayado Villegas en sendas entrevistas en la cadena Ser y en Tele 5.



Una fecha, ha explicado, que permitiría mientras tanto discutir la ampliación del 155 en Cataluña y dar tiempo a que se aprueben los Presupuestos en la Cámara Alta, dando así estabilidad económica e institucional al país en esta nueva incertidumbre que se ha abierto a raíz de la sentencia de la Gürtel.



Ha dejado claro que Ciudadanos no va a votar la moción promovida por los socialistas porque no creen que el remedio pase por un gobierno del PSOE apoyado por los "populistas" y los que quieren "romper" España.



Por eso, seguirán intentando "por todos los medios" que el líder socialista, Pedro Sánchez, retire su moción "irresponsable" y se sienten a estudiar cómo convocar esas elecciones si es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se sigue "aferrando" al cargo y no da él ese paso.



Es la respuesta que ha dado ante el dilema que se le planteará a Ciudadanos cuando llegue el momento de votar la moción socialista contra Rajoy, que hoy califica la Mesa del Congreso.



Ha señalado que la legislatura está "liquidada" porque el presidente del Gobierno está totalmente "asfixiado y paralizado" por su corrupción y la de su partido, pero la solución -ha añadido- no pasa por "entrar en la Moncloa a cualquier precio".



Sobre la moción instrumental que Ciudadanos ve como mejor opción para convocar elecciones, Villegas ha asegurado que no están negociando con nadie para recabar apoyos -se necesitan al menos 35 diputados para poder plantear una moción de censura y Cs tiene 32- y que sólo están intentando que los dos partidos "de la vieja política" entren en razón.



Según ha dicho, Ciudadanos no pretende imponer a los socialistas las condiciones de la moción que ellos han registrado sino "convencer" a esas dos fuerzas de que rectifiquen y pongan los intereses de los españoles por encima de los suyos.



Si Rajoy se mantiene en el "inmovilismo" y no convoca elecciones, Cs apoyaría una moción de censura sólo con el único objetivo de celebrar esos comicios, ha subrayado Villegas.