Duque apela a la unión y Petro a la remontada en la segunda vuelta

Después de pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, el aspirante uribista Iván Duque apeló hoy a la unión para ganar los comicios mientras que el izquierdista Gustavo Petro cree que remontará los casi tres millones de votos de diferencia que le sacó su contendiente.



Duque obtuvo 7.569.693 votos, el 39,14 % del total, y Petro consiguió 4.589.696 (25,08 %), por lo que entre ambos se definirá el próximo 17 de junio al sucesor de Juan Manuel Santos en la Presidencia que regirá los destinos del país entre 2018-2022.



Ante esta situación, el candidato del uribista Centro Democrático se presentó como la persona idónea para unir al país y que piensa en qué es lo que necesita para progresar.



"Los colombianos nos han dado un voto de confianza para que iniciemos una gran transformación (...) Quiero ser el presidente que una a su país, que no gobierne con espejo retrovisor sino mirando hacia el futuro de Colombia", afirmó Duque ante una multitud de simpatizantes suyos en Bogotá tras conocerse los resultados.



El aspirante del Centro Democrático valoró además haber conseguido el resultado más alto en una primera vuelta electoral en la historia de Colombia y agradeció a todos los que respaldaron sus propuestas e ideas durante una larga campaña que comenzó el pasado 10 de diciembre, cuando fue elegido como el candidato de su partido.



Para la segunda vuelta, Duque, en medio de una ovación generalizada y del apoyo irrestricto de sus simpatizantes, invitó a Petro a "debatir con claridad" y "con altura".



"Estamos listos a la confrontación de ideas y de propuestas, estamos listos a darle a Colombia un debate con altura donde podamos ventilar nuestras diferencias y que sean los colombianos en las urnas los que definan el rumbo del país porque estoy seguro que la esperanza está por encima del odio de clases", aseveró.



Petro, que congregó a casi un millar de personas en pleno centro de Bogotá, apeló por su parte a remontar la amplia diferencia al afirmar que Duque ya tocó su techo electoral.



"Duque parece tener un techo y en cambio somos nosotros, las fuerzas libres de la ciudadanía, las que no parecemos tener techo. Vamos avanzando con paso firme, constante, siempre adelante, pueden ustedes tener la certeza que vamos a vencer", dijo el aspirante izquierdista.



El candidato de Colombia Humana invitó al aspirante liberal, Humberto de la Calle, y al de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, a unirse a su campaña, e instó al derechista Germán Vargas Lleras a "repensar la político".



"Tenemos que convertirnos en una mayoría, y esa mayoría debe ser convocante y seductora. Convocar la diferencia, seducir a los que aún dudan", añadió.



Petro, que había denunciado un supuesto fraude que se estaba cocinando en estas elecciones, destacó que los datos oficiales de los comicios coinciden con los de una auditoría que puso su movimiento en marcha.



Por otra parte, De la Calle lamentó no haber concretado una alianza con Fajardo que les hubiera permitido avanzar a la segunda vuelta, pues sus votos suman el 25,79 %, mientras que Petro obtuvo el 25,08 %.



"Ratifico mi admiración por Sergio Fajardo, lamento que cuando era legalmente posible, mi pertinaz invitación a formar una alianza no tuvo éxito, no tuvo éxito de su parte pese a que todo mostraba y muestra que hubiera podido ser el triunfador, este fue el punto de quiebre de la campaña", afirmó De la Calle.



Fajardo, que obtuvo la mayor votación en Bogotá, aseguró que la Coalición Colombia (centroizquierda) que lideró va a llegar a todos los rincones del país el año entrante con su lucha contra la corrupción y su promoción de la educación.



"No podemos descansar un minuto en la lucha contra la corrupción, en el Congreso nos va a representar un grupo muy selecto de personas (...) y nos van a honrar a nosotros, nos van a representar con toda la altura", destacó Fajardo.



Entre tanto, Vargas Lleras, que ocupó el cuarto lugar de los comicios con el 7,28 % de los votos, aseguró que pensará bien a quién apoyar en una segunda vuelta que calificó como "polarizada".



Para la segunda vuelta, Duque enarbolará las banderas de "una nueva generación", mientras que Petro dice que de ganar "toda la diversidad colombiana", incluida la política, "va a ser respetada y fortalecida por el Gobierno".