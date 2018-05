Manifestación en Barcelona por la unidad de España

Un millar de personas, según la Guardia de Barcelona, se han manifestado esta mañana por el centro de la ciudad por la unidad de España, contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y para denunciar la "discriminación" de una parte de los catalanes.



Convocadas por organizaciones como Coordinadora de Tabarnia, Democracia Nacional, Somatemps o Generación Identitaria bajo el lema "Sin igualdad no hay paz", la manifestación se ha iniciado en la plaza Urquinaona, ha bajado por la Via Laietana y ha terminado en la plaza Sant Jaume, frente al palacio de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.



La protesta también ha sido convocada por otras organizaciones como Catalanes por la Ley, Unió de Mossos per la Constitució, Españoles de a pie, Plataforma Españoles Unidos en Cataluña, o Barcelona is not Catalonia, y en ella han participado algunos miembros de Societat Civil Catalana y de Espanya i Catalans.



Durante el trayecto se han visto numerosas banderas de España, así como algunas de Tabarnia, flanqueadas por pancartas como "El nacionalismo es supremacismo" o carteles como "Stop hispanofobia".



Los manifestantes han cantado asimismo consignas como "Puigdemont, a prisión", "Torra, racista, el primero de la lista" o "España una y no cincuenta y una".



Los asistentes a la manifestación se han detenido unos minutos frente a la Jefatura Superior de Policía, situada en la Via Laietana, donde han aprovechado para lanzar gritos de "ésta es nuestra policía" o "no estáis solos".



Una camioneta que acompañaba la manifestación ha puesto la banda sonora de la misma, haciendo sonar repetidas veces el himno nacional y la canción "Viva España" de Manolo Escobar.



Al término de estas canciones se han escuchado algunos vivas a Franco, así como otros gritos de "España: una, grande y libre" o "Arriba España".



En los parlamentos finales, seguidos ya por pocos centenares de personas, los convocantes han asegurado tener en Cataluña "menos derechos que los nacionalistas", y han advertido que "sin igualdad no hay paz".



Asimismo, han cargado contra la "partitocracia" y han dicho que "es el momento de que el pueblo tenga la voz", por lo que han concluido: "Es el momento de que nos pongamos al servicio de un bien mayor, que es nuestra patria".



La manifestación ha acabado con una interpretación del himno de España hecha por el cantante Alejandro Abad.