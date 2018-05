Cospedal a Sánchez: "Apoyarse en separatistas le convierte en enemigo"

La secretaria general del PP y presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha advertido este domingo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que pretender "apoyarse" en los independentistas y separatistas para gobernar por medio de una moción de censura le convierte en "enemigo" del Estado de Derecho.

La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, ha pedido hoy a Ciudadanos que "no actúe de muleta" del PSOE, porque "siempre ha dejado a España en la ruina" y porque su líder, Pedro Sánchez, pretende apoyarse "en los enemigos del Estado de Derecho" para sacar adelante la moción de censura.



"Que en este momento Sánchez pretenda apoyarse en los enemigos del Estado de Derecho -en alusión a los independentistas catalanes- lo convierte también en el enemigo del Estado de Derecho y de toda España", según ha dicho la también secretaria general del PP en su intervención en la reunión de presidentes provinciales del PP de Castilla-La Mancha.



Cospedal ha preguntado al PSOE si quiere convertirse en "rehén de los independentistas" y someter a todos los españoles al "chantaje que están haciendo permanentemente a España y al interés de los españoles".



Y ha continuado: "¿Qué están dispuestos a dar a los independentistas, a los separatistas a cambio de que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno?. ¿Qué pactos secretos tienen con Puigdemont o con Torra para que el señor Sánchez sea presidente del Gobierno?".



Cospedal se ha mostrado convencida de que los socialistas van a tener que "pagar un peaje más tarde o más temprano" ante un posible apoyo de los independentistas catalanes a su moción de censura contra Mariano Rajoy, cuyo Gobierno -ha dicho- está defendiendo el Estado de Derecho que "lleva siendo amenazando hace mucho tiempo".



Pero, además, Cospedal ha reprochado a Sánchez pretender ser presidente "por la puerta de atrás", y "a costa de lo que sea" porque -ha insistido- "parece que le da lo mismo pactar con Ciudadanos o Bildu o con Esquerra o Podemos". "Todo vale con tal de que él sea presidente del Gobierno y esto es muy malo para España", ha añadido.



Por eso, ha insistido en pedir a Ciudadanos que "no actúe de muleta del PSOE, apoyando con Podemos la moción de censura y que no tire por la borda" el crecimiento de la economía tras la crisis.



Se trata, según Cospedal, de un momento especial en la historia de España, en el que no nos podemos permitir "perder y parar" la recuperación económica que está llegando ya a la sociedad española; una estabilidad, según sus palabras, que no quiere Sánchez para España con su postura.



Los españoles, en su opinión, no le perdonarán por dejarse llevar por "egoísmos personales" y al PSOE por querer hacer presidente a un secretario general que nunca ha ganado unas elecciones generales y que ha llevado a su partido a los "peores resultados de su historia".



Cospedal cree que el líder del PSOE está copiando a su antecesor, a José Luis Rodríguez Zapatero, cuando según ella dijo un día que "nos interesa que haya tensión".



De lo que se trata -ha hecho hincapié- es de "gobernar a costa de lo que sea, da igual con quien sea y los intereses de los ciudadanos", algo que según la presidenta del partido en Castilla-La Mancha ya pasó en esta comunidad hace más de tres años.