Garzón ve "difícil" aunque "posible" que prospere la moción

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha manifestado hoy su apoyo a la moción de censura presentada por el grupo socialista, porque, a su juicio, permitir que el PP gobierne y gestione las finanzas públicas es "absolutamente peligroso y temerario".



"No nos merecemos que las pensiones públicas de España sean manejadas, gestionadas y controladas por quienes ha quedado acreditado que se financian irregularmente", ha criticado Garzón a preguntas de los periodistas, antes de presentar en Santander la campaña de IU "Paremos a la derecha. Construyamos un nuevo país".



Garzón considera que es "difícil" pero "posible" que la moción de censura salga adelante porque ve en el Congreso una "aritmética suficiente" para construir una alternativa a PP y Ciudadanos (Cs).



Y ha confiado en que salga adelante, aunque reconoce que no sabe si otras fuerzas políticas contrarias a que gobierne el PP estarán dispuestas a apoyar la moción.



El coordinador de IU cree además que lo que está haciendo Ciudadanos es "tratar de escurrir el bulto" porque "no quiere que Mariano Rajoy deje de ser presidente".



En su opinión, todo lo que ha dicho ese grupo "es simplemente una excusa" porque "no tienen capacidad de presentar una moción propia".



"No existe una moción instrumental y por tanto lo que tienen que ver es si están de acuerdo o no con esa moción", ha advertido el líder de IU, quien acusa a Cs de estar "pensando tácticamente".



Aunque reconoce que sería legítimo no apoyar la moción, Garzón ha remarcado que si el partido de Albert Rivera no lo hace, la ciudadanía comprenderá que Cs prefiere que gobierne el PP, al que recuerda que ha apoyado para aprobar los presupuestos nacionales y sus "políticas de recortes".



Todo ello en el contexto de la sentencia de la trama Gürtel, que para Garzón ha puesto de relieve que en el PP hay "una trama organizada para el saqueo de fondos públicos y beneficio privado".



"En España no nos merecemos un Gobierno dirigido por gente que ha tenido una caja B de financiación irregular y que estando en el Gobierno gestiona las pensiones públicas", ha incidido.



Al ser preguntado por la consulta a las bases de los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero sobre la compra de un chalet de 600.000 euros, el coordinador federal de IU ha preferido no opinar por tratarse de un asunto "personal".