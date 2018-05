Rajoy, acorralado: Ciudadanos exige elecciones generales

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que su partido rechazará la moción de censura registrada este viernes por el PSOE y exigirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que convoque elecciones generales por la situación creada tras la sentencia que condena al PP por la trama Gürtel. En el caso de que Rajoy se niegue, promoverán una moción de censura instrumental para que se disuelvan las Cámaras y se celebren nuevos comicios.

En rueda de prensa en Valencia, Villegas ha dicho que "la corrupción del PP ha liquidado esta legislatura, la ha asfixiado", y que "España no puede permitirse seguir con un Gobierno débil y con un presidente cada vez más débil por la corrupción", sobre todo porque esto "hace más difícil que la democracia pueda defenderse ante el reto del separatismo" en Cataluña.

El dirigente de la formación naranja ha señalado que el Ejecutivo de Rajoy está "debilitado" como consecuencia de la sentencia emitida este jueves y, en general, por los casos de corrupción que le afectan. Considera que su situación es "insostenible" en un momento en que España necesita un Gobierno "fuerte y legítimo", no "débil e inoperante", ante la situación en Cataluña.

Por eso, lo que hará Cs es "pedir a Mariano Rajoy que convoque elecciones en las próximas semanas" para que "los españoles puedan decidir". Si "se enroca" y se niega a adelantar los comicios, "estaremos dispuestos a impulsar y apoyar una moción instrumental para que se convoquen esas elecciones", ha añadido Villegas. Para poder registrar una moción de censura se requieren 35 diputados, por lo que la formación naranja, que tiene 32, tendría que sumar el apoyo de otros tres.

"O convoca elecciones Rajoy o lo hace el Parlamento con una moción de censura instrumental al único efecto de que el que salga elegido" como presidente del Gobierno "lo antes posible firme ese decreto" para convocarlas, ha dicho después en declaraciones a laSexta.

RECHAZA "LAS PRISAS Y EL OPORTUNISMO" DE SÁNCHEZ

Para Ciudadanos, la solución a la situación actual "no son las prisas ni el oportunismo" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ni que "salga Rajoy de La Moncloa para que entre él". Por eso, el 'número dos' del partido naranja ha adelantado que su grupo parlamentario rechazará a la moción de los socialistas, para la que supone que Sánchez habrá recabado el apoyo "de los separatistas y de los populistas".

"No vamos a estar en apaños acordados en despachos, y mucho menos apoyados por separatistas y populistas", así que "nos vamos a oponer a esa moción", ha subrayado tras apuntar que el ERC, el PDeCAT y Compromís ya han dicho que la respaldarán. Según ha manifestado, Ciudadanos no ha transmitido su postura al PP y tampoco ha hablado con Sánchez, que no ha recabado el apoyo del partido liderado por Albert Rivera.

Lo que hará la formación naranja es contactar con el PSOE para instarle a retirar su moción de censura --porque mientras no lo haga, no se pueden convocar elecciones-- y, en el caso de que Rajoy no adelante los comicios, intentará convencer a los socialistas de que respalden la "moción instrumental" de Cs. Sin embargo, Villegas cree que Sánchez "prefiere llegar a La Moncloa por todos los medios, aunque sea pactando con los que quieren romper España".

NO PONER EN RIESGO LA ESTABILIDAD INSTITUCIONAL Y ECONÓMICA

Respecto a los plazos, el secretario general de Ciudadanos ha incidido en que "hay que actuar con rapidez pero también con serenidad", para que la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria electoral no pongan en riesgo la estabilidad institucional y económica del país.

"En las próximas semanas deben acabar de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado", de manera que, tras el visto bueno del Senado, puedan entrar en funcionamiento", ha afirmado. Según el calendario parlamentario, el Pleno en el que la Cámara Alta aprobará las cuentas públicas será el del 19 y el 20 de junio.

Asimismo, Cs pretende que en estas semanas los partidos constitucionalistas decidan conjuntamente qué hacer respecto al artículo 155 de la Constitución en Cataluña, y su petición seguirá siendo que el Senado acuerde prolongar su aplicación y que afecte al control de las cuentas de la Generalitat, a los Mossos d'Esquadra, los medios de comunicación públicos y la acción exterior del Govern.

PRÓXIMAS CONVERSACIONES

Tras conocer la condena al PP por la trama Gürtel, esta es la posición que ha acordado el Comité Permanente de la Ejecutiva de Ciudadanos. Pero, según ha precisado Villegas, los detalles de la misma --como la fecha y las condiciones de la moción de censura-- se terminarán de perfilar el próximo lunes, cuando se reúna la Ejecutiva nacional al completo.

Una cuestión sobre la que aún no han tomado una decisión es quién podría ser el candidato que se presentase a la investidura con la moción de censura instrumental. El próximo lunes, la Ejecutiva de Cs hablará de entablar conversaciones con Rajoy para ver si acepta convocar elecciones y, si no lo aceptara, contactarían con "las demás fuerzas políticas" para recabar su apoyo para la moción.