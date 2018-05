PSOE estudia moción de censura contra Rajoy tras sentencia de Gürtel

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, está estudiando la posibilidad de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como respuesta política a la sentencia del caso Gürtel, han confirmado a Efe fuentes de su entorno.



Sánchez, que lleva toda la tarde reunido en Ferraz con parte de la dirección del partido, ha convocado una reunión extraordinaria de la comisión ejecutiva para mañana a las 11.00, con el fin de adoptar una decisión.



Según diversas fuentes, hasta última hora de esta tarde el líder socialista no se había puesto en contacto con los 'barones' territoriales, aunque alguno había llamado de "motu proprio" para hablar del asunto.



Es el caso de la secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, que habría animado a Sánchez a explorar la posibilidad de una moción para desalojar a Rajoy de la Moncloa, según señala en su cuenta de Twitter.



"Es inasumible en un sistema democrático tener al frente del gobierno a un partido condenado por corrupción. Así se lo he transmitido a @sanchezcastejon, necesitamos represtigiar las instituciones, fortalecer la democracia #MociondeCensura", afirma.

A la reunión en Ferraz han asistido dirigentes de la máxima confianza de Sánchez, como la vicesecretaria general, Adriana Lastra; la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo; el secretario ejecutivo de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, y el de Política Institucional y Administraciones Publicas, Alfonso Gómez de Celis.



En algunas federaciones creen que, si Sánchez va a proponer mañana a su ejecutiva presentar la moción de censura, antes debería llamar al menos a los presidentes autonómicos para explicarles su posición.



Fuentes cercanas al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguran que éste no decidirá si apoya o no dicha moción "sin haber hablado antes con Sánchez y que explique qué propone".



Desde el PSOE andaluz se ve improbable la moción de censura, ya que están convencidos de que Cs no la respaldará y consideran que sería "volver a hacer el ridículo", señala un miembro del partido.



"Saben perfectamente lo que pasó hace un año, así que no me corresponde a mí", se ha desentendido esta mañana la propia presidenta andaluza, Susana Díaz, en la rueda de prensa en la que ha calificado de "brutal" y "bestial" la sentencia del caso Gürtel.