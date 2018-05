Jueces expresan "profundo malestar" por críticas de Alaya a compañeros

La Junta sectorial de jueces instrucción de Sevilla ha expresado su "profundo malestar" y "absoluto rechazó" a las "comentarios" de la magistrada Mercedes Alaya en una entrevista a ABC que "pone en entredicho sin ningún motivo la capacidad y profesionalidad" de sus compañeros.



En un pronunciamiento escrito repartido a la prensa tras la reunión convocada por el juez decano Francisco Guerrero, con el único punto del día de analizar la entrevista publicada el lunes y el martes en el periódico, la Junta de jueces recuerda que "en su momento salió en defensa de injustificados ataques" contra Alaya cuando instruía las macrocausas de los ERE o los cursos de formación.



Ahora, los jueces de instrucción expresan "un profundo malestar" por los comentarios de Alaya en la entrevista "respecto a sus compañeros magistrados que realizaron funciones de refuerzo en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla"



En dicha entrevista, justificaba que no aceptara que le enviaran jueces de refuerzo "porque esa ayuda era a cambio de presiones internas del TSJA" y arremetía contra el juez de refuerzo que finalmente le asignaron tras volver de una baja al asegurar que con él "fue cuando el juzgado estuvo en los asuntos ordinarios más retrasado que nunca" ya que "era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que ese compañero me dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o me voy a recoger a mis niñas del colegio".



Los antiguos compañeros de Alaya -que dejó el juzgado de Instrucción 6 para ocupar una plaza de magistrada en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial- también muestras su "absoluto rechazo" a los comentarios que "ha realizado en ocasiones anteriores respecto a la magistrada actualmente titular" del juzgado 6, María Núñez.



"A través de estos comentarios se pone en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad de estos compañeros", concluye el comunicado.



En la entrevista, Alaya asegura que cuando pidió la plaza de magistrada en la Sección Séptima de la Audiencia, desde la Presidencia de la misma y el CGPJ le dieron el "compromiso" verbal de que se la mantendría en el juzgado en comisión de servicio hasta acabar la macrocausa, pero alude a "un pacto" entre el PSOE y el PP, a través de sus vocales en el CGPJ, para apartarla con el fin de que no indagara más en el caso de los cursos de formación porque "habíamos visto cosas asombrosas".