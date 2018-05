El Congreso aprueba los Presupuestos con los votos del PNV

El Congreso ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 con los votos del PNV que se han sumado a los del PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias, con lo que las cuentas continúan su tramitación en el Senado, donde el PP tiene mayoría.



El Pleno del Congreso ha dado vía libre al proyecto presupuestario con la aprobación del dictámen del preámbulo, la última votación, ya que los Presupuestos se votan sección por sección sin que haya una votación general.



Así se han cerrado tres días de debate de todas las secciones en las que han intervenido los diferentes ministros y en las que el PNV se ha alineado con el PP y ha permitido que con 176 diputados ninguna sección fuera rechazada.



Tras la aprobación el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que era ovacionado con el aplauso del Gobierno y de los diputados del PP, se ha acercado a estrechar la mano al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy y a abrazar a varios miembros del Ejecutivo.



Rajoy ha afirmado en declaraciones a la prensa que el Presupuesto es la ley más importante que presenta un Gobierno porque es la plasmación numérica de un proyecto político y ha agradecido a las 7 formaciones políticas que lo han apoyado porque han apostado por "construir y no por destruir" pese a que ha admitido que "ha sido difícil".



"Es muy bueno para España, para los inversores extranjeros y para los mercados", ha señalado tras insistir que los grandes objetivos son crecer y crear empleo y que la recuperación llegue a todos.



Las votaciones del Presupuesto han tenido tres ausencias, dos de Unidos Podemos y una del PSOE, por lo que el resultado no se ha visto afectado.



En el día de hoy han intervenido los titulares de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Justicia, de Educación, Cultura y Deporte, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Economía, Industria y Competitividad.



Una vez que las cuentas públicas han sido aprobadas por la Cámara Baja, los Presupuestos continúan su tramitación en el Senado, donde deberán comparecer la próxima semana los altos cargos de Ministerios y empresas públicas, así como del Banco de España, entre otros.



Según el calendario del Senado se prevé que la aprobación definitiva de las cuentas sea en un pleno del 19 de junio.



El PP tiene mayoría parlamentaria en esta Cámara por lo que de no introducirse nuevas enmiendas el Presupuesto no tendría que volver al Congreso.



De esta forma los Presupuestos, que contemplan un techo de gasto de 119.834 millones de euros, un 1,3 % superior al de 2017, y una previsión de ingresos tributarios de 210.015 millones, un 6 % más, entrarían en vigor con una duración cercana a los seis meses.



Las cuentas incluyen la subida del 1,6 % de las pensiones para este año y el que viene, el alza del Salario Mínimo y de los sueldos de los funcionarios, así como deducciones en el IRPF para rentas bajas.



También la equiparación de los sueldos de los Policías y Guardias Civiles e inversiones territoriales, mientras que Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla han logrado la subvención del 75 % de los viajes aéreos y marítimos regulares con la Península.



Tras días de polémica, se ha introducido también en las cuentas públicas los 200 millones de euros comprometidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a través de una enmienda apoyada por unanimidad.



El apoyo del PNV ha estado pendiente hasta el último minuto cuando finalmente su Ejecutiva ha decidido votar a favor por responsabilidad y evitar un "abismo" que conllevaría una inestabilidad política y un empeoramiento en la situación de Cataluña que -en su opinión- hubiera provocado el reforzamiento del artículo 155.



La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha señalado que hoy "se ha regalado un año más al Gobierno" sin pensar en los ciudadanos, mientras que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que "en medio de tantos casos de corrupción y de la batalla bipartidista, los españoles saben que tienen su cartera más aliviada" con unos buenos presupuestos.



Unidos Podemos ha criticado que la subida de pensiones pactada con PNV sea "pan para hoy y hambre para mañana" y la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, se ha felicitado por que los Presupuestos vayan a consolidar los derechos reclamados por los canarios durante "20 años de lucha".