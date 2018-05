Más de 24 horas del derrumbe en Madrid sin hallar a los desaparecidos

Se han cumplido 24 horas desde que, en torno a las 17.00 de la tarde de ayer, se produjese el derrumbe de un edificio en obras en la calle General Martínez Campos de Madrid, donde los bomberos continúan los trabajos de desescombro y de búsqueda de los dos obreros españoles desaparecidos.



En el último parte oficial dado por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid a las 13.00 de hoy, se había logrado desescombrar en torno al 20 % del material derruido, aunque por el momento no se ha hallado a los dos obreros desaparecidos, Agustín Bello Moreno, de 42 años y vecino de Parla, y José María Sánchez Tejeda, de 56 años y natural de Malpartida de Plasencia (Cáceres).



Según han explicado los bomberos, en el momento el que se desplomó el forjado de la séptima planta del edificio, arrastrando el de los niveles inferiores, uno de los obreros se encontraba en el quinto piso, mientras que el otro estaba en el interior del edificio pero no se sabe con exactitud dónde.



Debido a la complejidad del desescombro por el riesgo de desprendimientos, esta tarea se podría alargar "varios días", según ha explicado la concejal del distrito, Esther Gómez, quien ha detallado que aunque se ha descartado peligro en los edificios colindantes los vecinos desalojados no podrán regresar a sus casas hasta que termine esta labor que es "muy complicada".



Además, como parte del forjado derruido, metálico, sostiene algunos escombros, este trabajo es "muy laborioso y muy lento", según ha detallado el jefe del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Eugenio Amores.



En el lugar de los hechos hay perros especializados en el rescate y también en la localización de restos mortales procedentes de la Policía Nacional, de la Policía Municipal y de la Asociación Unidad Canina de Rescate, que por ahora no han conseguido ubicar a los obreros desaparecidos.



Respecto a su posible localización entre los escombros, los bomberos han explicado que no se sabe dónde están "atrapados" porque "tal y como se produjo el hundimiento pudo hacer cono o embudo y los ha podido arrastrar y estar mucho más profundos que en el momento en el que se produjo el hundimiento".



Junto con los perros, el medio centenar de bomberos desplegados en el número 19 del Paseo del General Martínez Campos cuentan con la ayuda de un robot para las labores de extracción de elementos pesados.



Mientras se producen estos trabajos, unos 15 familiares y allegados de los obreros desaparecidos permanecen en el lugar, donde cuentan con un hospital de campaña, aunque un grupo permanece en el Convento de las Hermanas de San Vicente de Paúl.



Al lugar de los hechos ha acudido hoy de nuevo la alcaldesa Manuela Carmena, que ya fue ayer y que ha cancelado un viaje a Estrasburgo debido al derrumbe, así como Luis Martínez Hervás, alcalde de Parla, localidad de la que es vecino uno de los desaparecidos.



También han visitado la zona los portavoces del PP, José Luis Martínez-Almeida, PSOE, Purificación Causapié, y Ciudadanos, Begoña Villacís.



La regidora madrileña ha accedido al interior del inmueble y, "sobrecogida", ha asegurado que los servicios municipales están haciendo todo lo que está en su mano para localizar a los dos obreros desaparecidos, a cuyos familiares ha visitado.



Carmena ha agregado que los permisos de la obra están "en regla" mientras que la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación del suceso.



A la espera de novedades, el Ayuntamiento de Madrid dará el siguiente parte informativo a las 18.00.