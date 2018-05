El PP en País Vasco: el PNV actuará "con absoluta responsabilidad

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha considerado que no va a darse un "paso atrás", el PNV actuará "con absoluta responsabilidad" y apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE), al tiempo que ha advertido que de no hacerlo los jeltzales tendrían "muy difícil explicar a los ciudadanos vascos que, por una decisión ajena a la negación presupuestaria, no se apoyen las cuentas".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, la dirigente popular se ha referido a la situación de Cataluña y la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, amplíe la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que condicionaría el apoyo jeltzale a los PGE de 2018.

A juicio de Garrido, la propuesta de nombramiento de consejeros del president de la Generalitat, Quim Torra, supone "una provocación" y pone de manifiesto la intención de "no arreglar las cosas y mantener el pulso al Estado".

"La pelota está en el tejado de Torra y no en la del Ejecutivo central que está obligado a salvaguardar la legalidad. Ya sabemos para lo que está puesto Torra, para mantener la tensión de la situación y le importa más mantener esa confrontación que formar un gobierno desde la legalidad", ha valorado.

En esta línea, la dirigente del PP ha advertido de que seguir ese camino "no conduce a ninguna parte" y le ha instado a gobernar "para los catalanes".

Respecto a la postura que asuma el PNV de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado si se mantiene el artículo 155 de la Constitución, ha confiado en que los jeltzales actúen con "absoluta responsabilidad".

"Si la estabilidad es un valor en Vitoria, en un gobierno conformado con PSE que no tiene mayoría y que ha necesitado de los votos del PP para sacar los presupuestos, la estabilidad también es un valor en Madrid", ha resaltado.

Asimismo, ha defendido las "importantes cantidades económicas" que se destinan en las cuentas "a incrementar las inversiones al País Vasco, garantizar la política social y subir las pensiones".

"PARALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS"

"La posibilidad de no aprobar los presupuestos creo no se va a tomar por parte del PNV porque estamos en un momento en que todos tenemos que ser responsables y creo que va a actuar con absoluta responsabilidad", ha indicado, para añadir que están en juego "la paralización infraestructuras muy importantes" en el País Vasco.

En su opinión, si la formación jeltzale optará por votar en contra de las cuentas, tendría "muy difícil explicar a los vascos que por una decisión ajena a la negociación presupuestaria no se apoyan las cuentas".

"Desmarcarse de aprobar los PGE cuando ha habido conversaciones y negociaciones en un momento final, cuando falta solo la ratificación en pleno hace muy difícil pensar que va a haber un paso atrás. La aprobación depende del PNV, pero la situación de Cataluña no depende del PNV. El seguir en un escenario de enfrentamiento depende de Torra", ha indicado.