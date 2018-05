Podemos, a las bases por el chalet: "El siguiente puedes ser tú"

Podemos ha enviado este sábado un correo electrónico a todos sus militantes en el que denuncia la persecución mediática que están sufriendo su secretario general, Pablo Iglesias, y su portavoz en el Congreso, Irene Montero, por la compra de una vivienda con una hipoteca de 540.000 euros, algo que entienden que sucede por pertenecer a la formación morada.

En la misiva, el partido ironiza con el diferente trato que reciben los políticos según el partido que escogen. Así, si eligen "bien", estos tendrán "jubilaciones doradas en consejos de administración de empresas del Ibex35, invitaciones al palco del Bernabéu, sobresueldos en B o trato de favor en los juzgados". "O, simplemente, que los medios de comunicación digan de ti que eres guapo e inteligente y te pongan primero en las encuestas", añade la carta.

Por el contrario, si los políticos eligen "mal" y se unen a Podemos, siempre según la opinión del partido, "entonces todo vale", entonces tendrán que "enfrentarse al acoso y la destrucción reputacional por la vía de los medios de comunicación".

"Hubo un tiempo en España en el que nos contaron que era mejor no meterse en política y que si lo hacías, debías atenerte a las consecuencias. En democracia las cosas son distintas", sostiene el partido de Iglesias, que agrega que el proyecto de Podemos no mantiene los privilegios de los poderosos, tales como "títulos universitarios sin hacer exámenes o tarjetas 'black'".

SE DEBE AL MODELO DE PAÍS DE PODEMOS

Según Podemos, que su modelo de país sea "más justo" y vele por que todo el mundo pueda "tener una vida digna, segura y completa", aunque esto signifique "reducir el poder y los privilegios de los de arriba", hace que la información que se publica de ellos sea "distinta".

De esta manera, el partido morado critica que se hayan publicado las ecografías de los mellizos que esperan Iglesias y Montero, que hayan sido "perseguidos" hasta su casa y les hayan sacado fotos "de manera posiblemente ilegal" y se las vendan "por 15.000€ al amigo del comisario Villarejo --llamado Eduardo Inda--".

En este sentido, apostillan que a las pocas horas de que 'OkDiario' publicase el nuevo domicilio de los líderes de Podemos estaba su dirección completa --"donde van a habitar pronto dos bebés-- circulando por los grupos de WhatsApp de toda España", mientras "todos los telediarios" abrían con "la polémica de la casa" comprada "honradamente".

La carta mantiene que el hecho de que dos diputados tengan una hipoteca de "270.000 euros" --cada uno-- solo es noticia porque son Pablo Iglesias e Irene Montero y son de Podemos. "Entonces todo vale. A ningún cargo público se le hace esto, porque es acoso a sus vidas privadas", aseguran desde Podemos.

"EL SIGUIENTE PUEDES SER TÚ"

Por último, el comunicado a las bases de la formación morada concluye aseverando que aunque en la actualidad la forma de "destruir" a quienes quieren "cambiar las cosas" sea "más sutil o sofisticada", el mensaje es el mismo: "No te metas en política. No te metas en Podemos. Ya has visto lo que le hemos hecho a Irene Montero y a Pablo Iglesias. El siguiente puedes ser tú".