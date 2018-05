Jubilados rodean el Banco de España contra el "robo" de pensiones

Cientos de jubilados convocados por UGT y CCOO han rodeado esta mañana el Banco de España en contra del "robo" de las pensiones y exigiendo la derogación de la reforma de 2013 para que vuelvan a revalorizarse conforme a la inflación.



"Mariano Corleone nos roba las pensiones" o "Nos roban, nos roban las pensiones", han sido algunos de los lemas más coreados durante la hora que ha durado la convocatoria en defensa del sistema público de pensiones.



Animados por el buen tiempo de la capital, los pensionistas han conseguido rodear los aproximadamente 1.300 metros de perímetro del edificio del Banco de España en pleno centro de Madrid, en la esquina de Calle Alcalá y Paseo del Prado, frente a la fuente de la Diosa Cibeles.



"A la banca dinero público, a los pensionistas recortes", "Pensionista, ¿especie en extinción?" o "No a la pobreza energética" eran algunos de los lemas que se leían en las pancartas de los asistentes a la concentración en torno al supervisor bancario.



UGT y CCOO llamaron a rodear el Banco de España como un símbolo contra la actuación de la institución durante la crisis económica, así como diversas recomendaciones a favor de reformas laborales más restrictivas.



Motivo de especial enfado entre los asistentes, y razón de la concentración ante el Banco de España, fueron las declaraciones de su Gobernador, Luis María Linde, que a principios de marzo comentó que la posesión de una vivienda particular mejora la pensión y es un factor que apenas se tiene en cuenta.



"(La posesión de una vivienda en propiedad) tiene un efecto sobre la pensión real de jubilación muy importante", insistió Linde, porque "no es igual pagar un alquiler de 500 euros al mes que pagar un gasto de comunidad de 100 euros".



La concentración ha finalizado con declaraciones de los secretarios generales de UGT y CCOO en Madrid, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, respectivamente, así como de la secretaria de Empleo de UGT, Mari Carmen Barrera, y el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, que han llamado a seguir movilizándose hasta la derogación total de la reforma de 2013.