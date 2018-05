Iceta no aprueba mantener el 155 si se nombra a los consellers cesados

El líder del PSC, Miquel Iceta, no aprobaría mantener el artículo 155 de la Constitución en Cataluña si el presidente catalán, Quim Torra, nombra de nuevo a los consellers cesados que están huidos en el extranjero o en prisión porque si bien no lo comparte, considera que es legal.

En una entrevista en TV3 este miércoles recogida por Europa Press, ha afirmado que sería "un error poner en cargos de responsabilidad a personas que no puedan ejercer" pero no una ilegalidad, porque no ve impedimentos jurídicos para que sean nombrados.

Por ello, lamenta que Cs quiera mantener el 155 de forma preventiva. "No se sostiene", ha apuntado, aunque sí ve prudente mantener mecanismos de supervisión mientras la situación no vuelva a la normalidad.

En ese sentido, ha sostenido que se podría mantener un control mensual de las finanzas del Govern, entre otras cosas porque el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "aun no ha dicho si se mantendrá en los márgenes de la legalidad".

LOS ARTÍCULOS DE TORRA, "UN HORROR"

Preguntado por los polémicos artículos de Torra, Iceta ha dicho que son "un horror" y no le habilitan para ser presidente, porque no puede ejercer ese cargo mirando a media Cataluña con sospecha, en su opinión.

"Esto le perseguirá. Muchos, incluso personas cercanas al independentismo, hablan de tiro en el pie", ha indicado el socialista, que ha considerado un error la elección de Torra si el soberanismo quería presentarse como un movimiento abierto y progresista.

Iceta ha opinado que se le puede disculpar lo escrito en Twitter por ser opiniones vertidas sin demasiada reflexión, pero no los artículos, "expresión de un pensamiento más articulado y consistente".

Aun así, ha subrayado que el juicio sobre su actuación como presidente de la Generalitat "solo se puede hacer sobre los actos que haga como presidente".