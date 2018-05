Iceta, a Torra: "Si no respeta la ley le va a caer la del pulpo"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha abogado este martes por buscar una solución dialogada al proceso soberanista, pero ha avisado al presidente catalán electo, Quim Torra, de que debe hacerse desde el respeto a la legalidad vigente: "Si usted no respeta la ley le va a caer la del pulpo y con toda la razón".

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Iceta ha dicho que es una "muy mala noticia" que Torra no se haya comprometido públicamente a cumplir con la ley y que siempre que se le pregunta responda que solo obedecerá al Parlament.

Además de que Torra no quiera ajustarse a las leyes, a Iceta le preocupa que mantenga "un proyecto que más de la mitad de los catalanes no han dicho que quieren", como es el caso de la independencia.

"Los catalanes no le han dado a usted un mandato para hacer república. Hay un problema no solo de legalidad y legitmidad, sino de democracia y de respeto" al conjunto de ciudadanos, y por eso habrá que estar muy atentos, ha valorado.

El líder socialista también ha dicho que se siente orgulloso de cómo está abordando el asunto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, porque lo está haciendo "como corresponde en un tema de Estado".

Cree que el Gobierno central debe "empezar a pensar en un paso más allá porque con decir que se respete la ley no se arregla el problema, y hay que abrir una cierta perspectiva de diálogo".

ARTÍCULOS Y TUITS POLÉMICOS

Sobre los artículos y tuits de Torra contra los españoles, Iceta ha destacado que demuestran que el presidente electo es antiespañolista: "Pero encuentro todavía más grave que no considere catalanes a quienes no hablan catalán o se sienten españoles también, como es mi caso, porque eso es odio a tu propio vecino si no siente como tú".

"Me da la sensación de que a los españoles no les puede ver y de que a los catalanes que se sienten españoles les tolera porque no tiene otro remedio", ha lamentado Iceta.