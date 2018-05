El 155 decaerá automáticamente cuando tome posesión el Govern

La aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña concluirá de forma automática en cuanto tome posesión el nuevo Gobierno catalán, tal y como establece el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado mes de octubre que puso en marcha la intervención de la Generalitat.



"Las medidas contenidas en este Acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña", asegura el acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 27 de octubre.



Fuentes del Ejecutivo han explicado a EFE que el fin del 155 entrará en vigor en el momento en que tome posesión el nuevo Govern, ya que no basta con que el candidato, Quim Torra, sea investido hoy por el Parlament.



Además, las fuentes han indicado que el fin del 155 sería automático, sin necesidad legal de que se reúna el Consejo de Ministros ni se publique en el BOE.



Ya el pasado viernes, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, avanzó que una vez finalice la aplicación del artículo 155 en Cataluña también acabará la intervención de las cuentas de la comunidad, aunque se mantendrá el control mensual del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de sus fondos de financiación.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo recordó que la intervención de los fondos del FLA no fue recurrida por la Generalitat y esa parte "quedaría en vigor", mientras que el resto finalizará cuando haya un nuevo Gobierno en Cataluña.



No obstante, el portavoz del Gobierno ya ha advertido de que si Quim Torra incumple la ley, el Ejecutivo central "volverá a actuar exactamente igual" en defensa de la legalidad, aplicando la Constitución con "firmeza y serenidad".



"Más claro agua", enfatizó.