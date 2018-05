Iceta exige respeto a la ley, evitar la fractura e iniciar diálogo

El líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, ha exigido hoy al candidato a la investidura, Quim Torra, que respete el marco legal vigente, evite la "fractura" e inicie un diálogo con el Estado para abordar cuestiones como la mejora de la financiación o la lista de 45 peticiones de la Generalitat.



En su intervención durante la segunda sesión del pleno del Parlament de investidura a la presidencia de la Generalitat, Iceta ha dejado claro que su partido "respetará la legitimidad del president, siempre que su ejercicio se produzca en el marco legal vigente".



Por ello, ha preguntado a Torra si, como president, "respetará el marco legal vigente"; si será "capaz de asumir que Cataluña está formada por todos los ciudadanos de Cataluña, también los que hablan castellano o se sienten españoles"; cuál será su contribución a "evitar la fractura y recoser la sociedad"; y si establecerá un diálogo con las instituciones del Estado.



Le ha advertido de que "ni proceso constituyente ni proyecto de constitución catalana tienen cabida en el marco legal" y, rememorando "la experiencia de la pasada legislatura", ha sugerido que "no querría que su presidencia fuera la zona cero de las instituciones de autogobierno" o las "arrasara".



Iceta también ha aludido a un artículo de Torra de 2011 referente a la "raza" socialista: "¿Es etnicismo o no? ¿Es supremacismo o no? ¿Qué demonios es esto?", le ha interpelado, recordándole que "cualquier esencialismo es la amputación de nuestro pueblo y que "ningún socialista catalán consideró nunca que las cuestiones de identidad pasaran por encima del concepto de ciudadanía".