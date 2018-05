Podemos: "pacto a cuatro" en la ponencia de autogobierno en País Vasco

El secretario de Acción Política y Estrategia de Podemos Euskadi, Sergio Campo, ha afirmado que el PNV tiene "encima de la mesa" la "dicotomía" de alcanzar "un pacto a cuatro" --junto a EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-- o realizar "un pacto a dos" solo con EH Bildu en la ponencia de autogobierno. "El pacto a cuatro es posible, pero a cinco no lo es por la propia actitud del PP", ha añadido.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Campo se ha referido a las reuniones de la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco de cara a acordar un nuevo Estatuto de Autonomía en la presente legislatura.

En este sentido, ha sostenido que, vistas las propuestas del resto de partidos, Podemos puede estar satisfecho ya que la propuesta de su grupo parlamentario "está pensada en el país del futuro, en la Euskadi del siglo XXI que no deja a nadie fuera ni atrás".

"En este país no sobra nadie piense lo que piense. Además, estamos en una época de incertidumbre con un Brexit, con la ciudadanía preocupada por la calidad del empleo y la sanidad... y eso es el núcleo de nuestra propuesta de autogobierno. Autogobierno no es solo hablar de si somos o no una nación sino llegar a un acuerdo para sentar unas bases que nos permitan hacer frente a los retos", ha resaltado.

A su juicio, "la dicotomía" que se da en la ponencia y que "está encima de la mesa del PNV" es un "pacto a cuatro o un pacto a dos". "Nosotros defendemos un pacto a cuatro frente a una entente PNV-EH Bildu", ha insistido.

Tras incidir en que no se trata solo de lograr un acuerdo "inclusivo, plural y transversal", ha resaltado que se necesita que sea "suficiente para que cuando el Estatuto pase su trámite en las Cortes Generales también haya una mayoría que haga que no se frustre", cuestión que "solo se puede garantizar con un pacto a cuatro".

DERECHO A DECIDIR

De este modo, ha considerado que el derecho a decidir debe vehicularse "a través de una ley de claridad" ya que no se puede "utilizar una reforma estatutaria para abordar cuestiones que quedan fuera de este ámbito".

"El derecho a decidir no es solo sobre una cuestión territorial. La ciudadanía vasca tiene más interés en decidir sobre cuestiones económicas y sociales que no tanto sobre territoriales", ha valorado. Así, ha advertido que sería una pena "frustrar la posibilidad de avanzar como país en materia social por desacuerdos de otra naturaleza".

Por ello, ha reiterado que la ponencia de autogobierno necesita un acuerdo "amplio, plural y transversal" y eso se consigue cuando se suman "diversos actores y partidos políticos".

"Llevamos 40 años sin ser capaces de llegar a grandes acuerdos en esta materia", ha lamentado, para añadir que la postura del Partido Popular en la ponencia "cae por su propio peso".

Campo, que ha mostrado su deseo de que el PP "tuviese otra actitud en la ponencia de autogobierno", ha insistido en que el pacto a cuatro "es posible, pero a cinco no lo es por la propia actitud del PP".

Además, ha recordado que los partidos políticos se comprometieron a alcanzar un acuerdo sobre autogobierno esta misma legislatura y, por ello, "tenemos la responsabilidad de que esto no vaya a descarrilar".

"Es evidente que lo que pasa en Cataluña ha influido en los debates de la ponencia. Negarlo sería hacer buenismo, pero si hay algo que una mayoría de vascos tenemos claro es que queremos hacer nuestro propio camino y no queremos importar las soluciones de otros", ha expresado, para añadir que Elkarrekin Podemos no quiere "ningún tipo de fractura social".

ACUERDO PRESUPUESTARIO

Por otro lado, y cuestionado por el acuerdo alcanzado entre PP y PNV de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Campo ha sostenido que el "problema" no son solo las pensiones, sino que se trata de unas cuentas que "no atienden la lucha contra la violencia machista o que dejan a los parados de larga duración sin prestación o ayuda".

"¿Alguna vez fue una línea roja para el PNV el artículo 155? El PNV no se iba a sentar a negociar y luego tardó poco en hacerlo... El PNV ha puesto respiración asistida a Mariano Rajoy y se intenta justificar de cualquier manera", ha concluido.