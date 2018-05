Torra no logra ser investido primera votación y esperará al lunes

El candidato de JxCat a la investidura, Quim Torra, no ha logrado hoy la mayoría absoluta requerida para ser investido presidente de la Generalitat en primera votación, por lo que deberá esperar a la segunda votación del lunes, en la que le bastará la mayoría simple de los votos de la cámara.



Torra ha recabado los 66 votos a favor de JxCat y ERC -incluidos los delegados de Carles Puigdemont, en Berlín, de Antoni Comín, en Bélgica, y de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva, en prisión-, cuatro abstenciones de la CUP y 65 votos en contra de Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú-Podem y PPC.



Todo queda a la espera, pues, de lo que decida mañana el consejo político de la CUP, que se reúne en Cervera (Lleida) para valorar si debe mantener su abstención en la segunda votación del lunes o bien vota en contra para impedir la investidura de Torra y forzar una más que probable repetición electoral.

"MIRAR HACIA LA REPÚBLICA"

El candidato de JxCat a la investidura, Quim Torra, ha garantizado hoy a la CUP que, si es investido president, su Govern "no hará autonomismo", porque después de lo ocurrido el pasado 1 de octubre solo es posible, a su juicio, "mirar hacia la república".



En su turno de réplica tras las intervenciones de los diferentes líderes parlamentarios catalanes en el pleno de investidura, Torra, que se ha autodefinido como "radical", ha buscado la complicidad de la CUP, después de las críticas vertidas por el diputado anticapitalista Carles Riera, que ha denunciado que JxCat y ERC desean entrar en "un ciclo autonómico" en lugar de apostar por "la desobediencia y la unilateralidad" para "construir la república".



"Desde el 1-O, ya no es posible un gobierno que mire hacia atrás", ha recalcado Torra, que ha calificado el 1 de octubre de "momento fundacional de país".



Tras recordar que él siempre se negó al "pressing CUP" para forzar a la formación anticapitalista a facilitar las votaciones en las que CDC y ERC necesitaban sus votos, Torra ha destacado: "Para mí la CUP forma parte de la solución".



En la contrarréplica, Riera le ha dicho a Torra que toma "buena nota" de que no quiere hacer autonomismo y le ha emplazado a un "proceso constituyente, a hacer una constitución republicana y a crear la asamblea de electos", al tiempo que ha aseverado que "lo que la CUP decidirá será bueno para la república y la independencia".



Torra, en la réplica a la líder de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, le ha preguntado si "no se dan cuenta" de que no se rendirán en el objetivo de la independencia, por lo que ha defendido la necesidad de "emprender un diálogo" para discutir este asunto con el Estado.



Asimismo, el candidato ha reiterado su perdón sobre los tuits de hace seis años, si es que "alguien se puede haber sentido ofendido" por los mismos.



Al líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, le ha aseverado que no habría aceptado el encargo si la presidencia de la Generalitat estuviera "rebajada", por lo que ha garantizado que, si es investido, liderará un "Govern fuerte".



Torra ha reivindicado el "viejo PSC", el que, según ha dicho, años atrás era partidario del "derecho a la autodeterminación" y que ahora, ha criticado, "vota a favor del 155".



En la réplica al líder de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, Torra ha dicho que le gustaría que entrara en las negociaciones para "tirar adelante Cataluña" y, sobre si usará el mismo despacho que tenía el expresidente catalán Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat, ha dicho que no sabe en qué estancia trabajaba exactamente su predecesor.



Torra ha hecho referencia asimismo a un tuit del concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Percival Manglano, quien ha escrito que "Quim Torra presenta su candidatura a la cárcel de Estremera", para remarcar que saldrá del debate de investidura de hoy ya "amenazado".



Se ha referido asimismo al tuit en la réplica al líder del PPC, Xavier García Albiol, al que le ha respondido que sí que es "un radical" porque le gusta "entrar en el fondo de los problemas" y, citando al político democristiano fusilado por el bando nacional Manuel Carrasco Formiguera, ha concluido: "Para defender Cataluña, la radicalidad que haga falta".



El candidato a la presidencia ha agradecido al presidente del grupo de ERC, Sergi Sabrià, el apoyo brindado y ha secundado la necesidad de constituir "un Govern de resistencia hacia la república".