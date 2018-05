Urkullu: "Le he dicho a Puigdemont que no creo en la vía unilateral"

El lendakari vasco, Iñigo Urkullu, aseguró que en el contexto actual no cree en la vía unilateral hacia la independencia emprendida por Cataluña y que así se lo comunicó al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.



En una entrevista que hoy publica el diario francés "Le Figaro", Urkullu aseguró que "la independencia no es una prioridad" y que tras haber pasado la etapa de la banda terrorista ETA es preciso "buscar la cohesión".



"Tenemos que inscribir nuestra realidad en el contexto de la Unión Europea" que, a su juicio, no aceptaría a un Estado que alcanzara la independencia de forma unilateral.



"Incluso Carles Puigdemont habla ahora de alternativas a la independencia, de bilateralidad, de confederación,... Conceptos que yo defiendo desde hace años", agregó.



Urkullu afirmó que aceptó el papel de mediador entre el expresident de la Generalitat y el Gobierno central antes de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre pasado a petición del mandatario catalán y porque consideraba aplicación del artículo 155 de la Constitución "un precedente que es una amenaza para las otras comunidades autónomas".



Calificó de "ironía de la historia" que su intervención pudiera haber salvado la unidad de España que no es una de sus aspiraciones, y señaló que la salida al actual callejón catalán pasa por que "la mayoría independentista se ponga de acuerdo para investir a un president".



En el caso vasco, Urkullu aseguró que la sociedad vasca es "plural" por lo que "no se puede construir una sociedad sobre mayorías de 50-50".



El lendakari atribuyó el final de ETA al hecho de que la sociedad vasca les dio la espalda desde hace años, pero también a la "aparición de nuevos fenómenos de terrorismo en Europa" y al hecho de que la banda era la última en Europa.



Reconoció que puede existir fractura política en Euskadi, pero negó que eso "afecte a la sociedad en general".



Sobre la política penitenciaria, Urkullu afirmó que no piden "ni la liberación, ni la amnistía, ni medidas de gracia", pero que se oponen "al alejamiento de los presos de sus familias aunque no a su dispersión".



"Criticamos que se lleve a los presos a 1.000 kilómetros de sus orígenes, lo que supone un castigo no a ellos, sino a sus familias. No pedimos que purguen la pena en el País Vasco, sino que lo hagan en cárceles a 200 o 300 kilómetros de la comunidad autónoma. Hemos identificado 14 prisiones que cumplen ese criterio", dijo.