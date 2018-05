Miles de policías locales pedirán en Madrid jubilarse a los 59 años

Las dos plataformas que representan a los 70.000 policías locales de España prevén una asistencia "masiva", de miles de agentes, a la manifestación convocada para el próximo día 23 en Madrid en demanda de una jubilación anticipada a los 59 años, con la que esperan que Hacienda firme ya el informe que la haría realidad.



La Plataforma por el Anticipo de la Jubilación de Policías Locales y Autonómicos (integrada por CCOO, COP, CSL, CSIF y UGT) y la Plataforma Social de Policías Locales (CPPM, SPPLB, SPPM-CAT y Usplbe) han informado hoy en rueda de prensa sobre la ya anunciada manifestación, que comenzará a las 11:30 en la Puerta del Sol y discurrirá hasta el Congreso de los Diputados, donde entregarán a los partidos políticos un documento con su reivindicación.



Los organizadores prevén la asistencia de varios miles de agentes de unos 2.000 de los 2.034 municipios españoles que cuentan con Policía Local, que llegarán a Madrid fundamentalmente en autobuses.



Esta protesta se convoca tras la celebración en los últimos meses de varias concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España y ante el Ministerio de Empleo para demandar que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firme el informe necesario para que el Gobierno apruebe el Decreto correspondiente.



Ese informe lleva unos siete meses "en un cajón, paralizado", a pesar de que cuenta desde hace tiempo con el visto bueno del Ministerio de Empleo y de la Federación Española de Municipios, lo que consideran "injustificable".



"Llevamos siete meses de bloqueo absoluto por parte del Ministerio de Hacienda, que no sabemos a qué responde", ha explicado Manuela Oliva, representante de la Plataforma por el Anticipo de la Jubilación, que ha subrayado la unidad de acción a la que han llegado ambas plataformas, que llevan años trabajando por separado por el mismo objetivo.



Ha aprovechado para referirse a las palabras de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, durante una manifestación de pensionistas en Alicante, en la que había policías, para dejar claro que este colectivo "no se siente identificado con sus disculpas" por un comentario "absolutamente reprochable" con el que los agentes están "bastante enfadados, porque solo ejercían un derecho".



Jesús Santos, de la Plataforma Social de Policías Locales, ha subrayado que los cerca de 70.000 agentes locales de España "están hartos de promesas y retrasos injustificados" y de ver plantillas "superenvejecidas", en situaciones "verdaderamente lamentables", integradas por profesionales mayores, cuando "no es lo mismo ser atendido por jóvenes que por agentes más mayores".



Ha precisado que en Madrid hay unos 2.000 policías -de los 6.000 que integran la plantilla de la capital- con más de 55 años, y más de 1.000 con más de 58, y por ejemplo en Valencia esta cifra asciende al 40 % de la plantilla.



Los organizadores han incidido en que el sobrecoste que supondrá la jubilación de los policías locales a los 59 años lo pagarán los propios agentes aumentando su cotización y los ayuntamientos, que ya han expresado su acuerdo con la iniciativa, en palabras de Jose María Antón y Miguel Ángel Alonso.



Hoy mismo representantes de ambos colectivos se reunirán en el Congreso con miembros de los grupos del PP y del POSE para comunicarles la convocatoria y recabar su apoyo, y en los próximos días lo harán con el resto y con la Federación Española de Municipios (FEMP).