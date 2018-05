Podemos irá al Pacto Antiterrorista "a escuchar"

Podemos acudirá a la reunión del Pacto Antiterrorista que analizará la disolución de ETA como "observador", ha anunciado hoy el portavoz en Euskadi del partido de los círculos, Andeka Larrea.



En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Larrea ha explicado que los representantes de Podemos irán al Pacto Antiterrorista "a escuchar".



El portavoz ha recordado que Podemos es "bastante crítico" con ese pacto, sobre todo por la modificación penal en la calificación del delito de terrorismo, que permite "la subjetividad" y posibilita que se tipifiquen como tal hechos que están más cerca de la desobediencia que del terrorismo.



En cuanto al anuncio del PNV de que no asistirá a esa reunión, Larrea ha afirmado que hay que "respetar" que cada partido decide "en qué foros está y en cuáles no".



El portavoz de Podemos Euskadi ha considerado que la disolución de ETA marca "el fin de un ciclo", aunque ha destacado que la sociedad vasca ya lo había "descontado" desde 2011, cuando renunció a la violencia terrorista.



"El protagonismo es de la sociedad vasca, no de ETA, y también lo será al elaborar una memoria justa e inclusiva y en la defensa de los derechos humanos para todas las personas", ha añadido.