Ciudadanos asegura que Puigdemont no será investido

El secretario de Comunicación de Cs, Fernando de Páramo, ha asegurado este domingo que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no será investido y ha reclamado a los partidos independentistas que presenten a un candidato "que no esté imputado, que no esté fugado de la justicia y que respete las leyes democráticas".

En declaraciones a los medios, ha criticado que Puigdemont "en su república imaginaria quiere ser presidente pero en la realidad democrática de Cataluña sabe que no va a ser presidente".

Ha sostenido que mientras no se forma Govern "se van perdiendo muchas oportunidades, mucho dinero de todos los catalanes y mucho tiempo", y ha acusado a los independentistas de ser los responsables de este bloqueo.

Asimismo, ha pedido a los políticos independentistas que tengan la "valentía" de ir a Berlín a decirle a Puigdemont que no será presidente, ya que, según él, es lo que reconocen en privado.

COMUNIDAD DE MADRID

De Páramo ha opinado sobre las declaraciones del secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, que ha pedido a Cs que apoye la candidatura del portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, a la Presidencia de la Comunidad para que permita "una regeneración democrática en Madrid, donde hay un problema de corrupción estructural del PP que Cs está blanqueando y emparando

Ha recriminado que los socialistas quieren "conseguir en los despachos lo que no han conseguido en las urnas" y ha insistido en que el PP debe proponer un candidato interino hasta las elecciones del próximo año.

RELATO DE ETA

También ha defendido que no pueden "permitir que sean los terroristas los que rescriban el relato de la banda terrorista y del daño que hizo ETA", y ha pedido dignidad, memoria y justicia para las víctimas.

El portavoz adjunto de Cs en el Parlament ha manifestado que los demócratas deben mantenerse unidos y que las víctimas sean "los protagonistas".