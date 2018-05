Irene Villa: ETA, "una verdadera cadena perpetua" para la democracia

Irene Villa, víctima de un atentado perpetrado por ETA en Madrid en 1991, ha afirmado sobre la disolución de la banda terrorista el pasado jueves que se trata de "una fecha para el recuerdo y de mucha emoción". "Toda España está con las víctimas y estamos notando el cariño de toda la sociedad española", ha recalcado la periodista.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Irene Villa ha indicado que es "doloroso" que la banda terrorista no haya pedido perdón a todas las víctimas. "Es doloroso que solamente quieran pedir perdón a la gente que pasaba por ahí, cuando inocentes éramos todos", ha señalado Villa.

"ETA ha sido una verdadera cadena perpetua para nuestra democracia y para nuestro Estado de derecho. ETA no tenía razón de ser", ha apostillado Villa.

En estos momentos, la periodista asegura no tener "ninguna sensación especial", ya que para ella, el momento "clave" fue en 2011 cuando "ETA dijo que no iba a matar más". Aunque ha querido recordar que todavía "es importante la memoria, la dignidad y la justicia" de las víctimas.

Respecto al futuro de los componentes de la banda, Villa espera "una condena" para ellos. "No les quedaba otra situación que no matar más. Quien ha asesinado, amenazado y matado no merece más que una condena y una sentencia del juez", ha declarado.