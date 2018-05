La cumbre sobre el fin de ETA exige una "solución justa" para Euskadi

El fin de la banda terrorista ETA ha sido avalado hoy por un grupo de personalidades políticas internacionales que han reclamado una "solución global, justa y duradera" para el País Vasco, que a su juicio aún debe "construir la paz".



La cumbre, organizada por el Grupo Internacional de Contacto (GIC), el Foro Social Permanente y la asociación vascofrancesa Bake Bidea, ha reunido a "personalidades internacionales" que han avalado la decisión de disolverse hecha pública este jueves por ETA.



A ese encuentro han asistido el expresidente del Sinn Fein Gerry Adams; el exjefe de Gobierno irlandés Bertie Ahern; el exasesor del primer ministro británico Tony Blair, Jonathan Powell; el fundador del Partido de la Revolución de México, Cuauhtemoc Cárdenas, y el exdirector del Fondo Monetario Internacional Michel Camdessus.



Como invitados, representantes de los partidos vascos PNV, EH Bildu y Podemos, los sindicatos ELA, LAB y UGT y numerosas organizaciones sociales vascas de ambos lados de la frontera.



Las "personalidades internacionales", junto a una joven de Gernika que "simbolizaba el futuro", han leído la llamada "Declaración de Arnaga", que saluda el fin de ETA y llama a la "reconciliación" en un País Vasco que, a su juicio, aún precisa de una "solución global, justa y duradera".



"Hoy nos reunimos en el Palacio Arnaga en Cambo-les-Bains para dar la bienvenida a la declaración final de este grupo. Ayer ETA anunció su decisión de dejar de existir. Es un momento histórico para toda Europa, ya que marca el fin del último grupo armado del continente", dice el texto.



En la declaración se considera que "por encima de todo", queda por delante "un proceso de reconciliación", lo que "requiere mucho tiempo", porque las "heridas profundas perduran".



"Familias y comunidades permanecen divididas. Debe haber más esfuerzos para reconocer y asistir a todas las víctimas. Esto requerirá que todas las partes sean honestas sobre el pasado y hará falta un espíritu de generosidad para curar las heridas y reconstruir una comunidad compartida", dice el manifiesto.



También reivindica el "diálogo político" como se destacó en la declaración de Ayete (2011) para "construir la paz", a la vez que se considera que "recurrir sólo a medidas de seguridad y prisión es raramente eficaz" y pide abordar "asuntos importantes" como "el de los presos y las personas que se encuentran huidas".



Durante la conferencia, el líder de los mediadores del Grupo Internacional de Contacto, el abogado surafricano Brian Currin, ha asegurado que ésta es "una jornada de celebración", aunque "el proceso de paz no ha acabado".



En su opinión aún "se están viviendo las consecuencias de la violencia", existen "problemas" con las víctimas y hay que llegar "a la reconciliación".



"No conozco otro proceso de paz que haya salido de las raíces", dijo Currin, que lamentó que a esta reunión no hayan acudido representaciones de los Ejecutivos español, vasco y francés.



El exsecretario general de la ONU Kofi Annan, ausente en esta reunión y participante en la Conferencia de Ayete de 2011, envió un mensaje a los presentes para congratularse del "fin del último conflicto armado de Europa" y alertar de que "queda mucho por hacer para sanar las heridas y volver a construir las relaciones rotas por 40 años de conflicto".



Tras la conclusión del evento, los representantes de los partidos vascos expresaron su posición respecto al fin de ETA.



El presidente de PNV, Andoni Ortuzar, saludó el "fin de la pesadilla" de ETA y preguntó a la banda terrorista "de qué ha servido" su trayectoria, al tiempo que recordó a las víctimas de la organización terrorista.



Por su parte, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, incidieron en que queda pendiente por resolver "un conflicto que es anterior a ETA".



"Este país tiene derecho a la paz, la libertad, a ser lo que queramos ser, y lo queremos hacer desde posiciones de paz y democráticas", dijo Otegi.



La dirigente de Podemos Euskadi Eukene Arana ha situado hoy en la sociedad vasca y "no en ETA" el protagonismo la desaparición de la organización terrorista, porque fueron los ciudadanos quienes "salieron a la calle a pedirla paz".



Al encuentro, además de los partidos citados, han acudido representantes de diferentes organizaciones políticas vascofranceses, que se han implicado en su organización.