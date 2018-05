Urkullu: ETA "todavía tiene tiempo para reconocer el daño"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, afirma que ETA "todavía tiene tiempo para reconocer el daño injusto causado sin distinciones" y asegura que la banda "nunca debió existir" y "tiene pavor a que se piense que no valió para nada".

En una entrevista al diario 'El País', Urkullu dice que trabaja para que haya un acercamiento de presos en los próximos meses y asegura que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, es "sensible a un cambio en la política penitenciaria".

Ante el anuncio de disolución de ETA previsto para este jueves, cree que será "unilateral, efectivo y definitivo", e indica la banda "nunca debió existir. "Pone fin a una etapa negra de 60 años", añade. Urkullu cree que ETA "quiere construir su relato", pero "todavía tiene tiempo para reconocer el daño injusto causado sin distinciones". El lehendakari afirma que "quienes hayan provocado la violencia o la haya justificado deben reconocer ante la sociedad vasca el daño injusto causado".

"Creo que ahora mismo estamos en el ejercicio de buscar los pronunciamientos más cómodos para una organización terrorista que tiene pavor a que se interprete que lo suyo no ha servido para nada y a que se considere una derrota. Y no. Aquí hemos perdido todos. No hay vencedores ni vencidos", asegura Urkullu, que cree que ETA "usó el nombre del pueblo vasco en vano".