JxCat recrimina al PSOE su "silencio" ante derechos "amenazados"

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha reprochado a un PSOE al que ve "desierto de liderazgo" su "silencio aterrador" ante derechos colectivos e individuales que considera "amenazados", solo porque los socialistas han pensado que por la unidad de España "todo vale".



En declaraciones a Efe, Pujol ha advertido de que "el silencio absolutamente ensordecedor y aterrador" les pasará "factura" a los socialistas, porque "se darán cuenta de lo que han hecho".



"Se han pensado que con la única idea de la unidad de España, que es muy legítima, se valía todo", cuando "la protección de la democracia y de los derechos políticos, individuales y colectivos que están siendo amenazados, obligaba a la tradición de izquierdas del Partido Socialista a no estar escondidos", ha añadido.



En esta línea, Pujol ha subrayado que esta "ausencia voluntaria" de un PSOE "desierto de liderazgo" porque su secretario general, Pedro Sánchez, "no está", afecta al "contrapeso" que cree que necesita el Estado ante un PP que también ha hecho una "mala lectura" del momento en Cataluña.



El diputado independentista del Parlament también ha considerado que Podemos no ha aguantado "la embestida de la opinión pública" contraria al proceso soberanista catalán y "las voces más sensibles con Cataluña se han ido fundiendo y han quedado muy silenciadas".



"Si Podemos y los socialistas hubieran entendido que esto va de libertades y no solo de la unidad de España, el Estado no estaría tan cómodo pervirtiendo al propio Estado; estaría más vigilante", ha reflexionado.