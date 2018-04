Sánchez no ve a PP "tan mal" y dice que Cs se ha "aznarizado"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asegura que no ve al PP "tan mal" como le auguran los sondeos, cree que "ahora se subestima al PP como antes se subestimó al PSOE" y afirma que Albert Rivera y Cs se han "aznarizado".



"Hay una curiosa paradoja: los dos epicentros de inestabilidad política son Cataluña y Madrid, y Ciudadanos encubre la corrupción del PP en Madrid y se esconde en Cataluña. Es incoherente con su mensaje de regeneración en Madrid y no tiene iniciativa en Cataluña", sostiene en una entrevista en el diario El Mundo.



Por eso cree que la competición electoral estará reñida, pero serán PP y PSOE quienes se disputen la victoria."Ciudadanos tendrá una meritoria medalla de bronce y Podemos se quedará en el espacio tradicional de IU", augura.



Sánchez considera que la aprobación de los presupuestos "facilita mucho que la legislatura dure hasta 2020", aunque tras el acuerdo del Gobierno con el PNV "la palabra de Rajoy ha quedado devaluada".



"Cuando yo propuse en enero reconstruir el Pacto de Toledo, vincular la subida de las pensiones con el IPC y reducir el déficit de la Seguridad Social, Rajoy dijo que no se podía engañar a la ciudadanía, que no había recursos para indexar las pensiones con el IPC. Ahora sí los hay", critica.



No obstante, cree que esta cesión con el PNV "abre la posibilidad" de llegar a un acuerdo entre el PP y el PSOE en el Pacto de Toledo. "El PP y el PNV garantizan ahora dos años de dignidad de las pensiones, pero no resuelven lo que va a pasar dentro de dos años. Tenemos que resolver el déficit y el sostenimiento de la Seguridad Social en el medio plazo", añade.



Respecto a la situación en la Comunidad de Madrid, lamenta el comportamiento "inconsistente" de Cs, que dice que el PP es un partido podrido pero va a apoyar al candidato que propongan los populares "sin saber siquiera su nombre y apellidos" en vez de la socialista Ángel Gabilondo, que Cs no quiere que sea presidente "porque sabe que con él se abriría un nuevo tiempo que trascendería el año que queda hasta las elecciones".



Y en cuanto a Cataluña, Sánchez remarca que si finalmente hay un Gobierno independentista que decide reeditar el procés el PSOE volvería a apoyar la aplicación del 155 "sin duda".



"El gran acierto del PSOE y del PP, porque Ciudadanos no pinchó ni cortó, fue plantearlo en los términos en los que lo planteamos: respetar al máximo las instituciones de autogobierno en Cataluña, devolverlas a la legalidad y que los catalanes hablaran cuanto antes", dice.