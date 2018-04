Miles de manifestantes en Pamplona contra la sentencia de La Manada

Miles de personas se han reunido hoy de nuevo en Pamplona para mostrar su rechazo a la sentencia que ha condenado a los cinco miembros de la Manada por un delito de abuso y no por agresión sexual.



La manifestación estaba convocada por diversos colectivos feministas de Pamplona que han mostrado su desacuerdo, no solo con el actual Código Penal, sino también con la interpretación que hicieron los jueces y con el modelo patriarcal, que sitúan como el origen del problema.



La movilización ha partido del Palacio de Justicia de Navarra, protegido por agentes de la Policía Foral tras los incidentes registrados en este lugar tras conocerse la sentencia, encabezada por una pancarta firmada por el Movimiento Feminista Vasco, en la que se dice "no es abuso, es agresión: nosotras te creemos".



Unos metros más atrás destaca otra pancarta con fondo negro, el color mayoritario entre las personas que acuden a la manifestación, con el lema "somos mujeres: no vamos a parar".



A la manifestación asisten representantes del PSN-PSOE, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.