Sánchez pide a Rivera que no bloquee a Gabilondo, candidato "limpio"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no bloquee la investidura del socialista Ángel Gabilondo como presidente de la Comunidad de Madrid, ya que es un candidato "limpio"



Sánchez ha hecho estas declaraciones en Trujillo (Cáceres), a pregunta de los periodistas, tras asistir al acto de inauguración de la XXXIII Feria Nacional del Queso, que ha corrido a cargo del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.



A su juicio, el partido de Rivera "se tiene que hacer la pregunta de si quiere o no que la dignidad y la ejemplaridad presidan la Comunidad de Madrid".



"Rivera tiene que ser coherente y si dice que el PP de Madrid es un partido podrido, no puede haber una manzana limpia y libre de sospecha", ha advertido Sánchez.



Por ello, ha recalcado, el PSOE propone a Gabilondo, un candidato "limpio, ejemplar e independiente para abrir un nuevo tiempo en la Comunidad de Madrid", que no puede estar con un "presidente interino".



"No pueden esperar doce meses a tener un gobierno con plenas capacidades", ya que, ha insistido, existen "problemas en la sanidad, la educación, la dependencia y la infraestructuras del día a día que hay que gestionar".



De ahí que haya pedido a Cs que facilite la elección de Gabilondo, ya que es el candidato que reúne más apoyos en escaños.



"Nosotros al señor Rivera no le pedimos que nos vote, simplemente que no bloquee el abrir un nuevo tiempo en la Comunidad de Madrid", ha manifestado.



Fernández Vara, por su parte, ha considerado que es necesario que la Comunidad de Madrid recupere el prestigio perdido, ya que ahora es una institución "abrasada", y para ello ha destacado la figura de Gabilondo, una persona "impoluta".