Maillo recuerda que 'Génova' decidirá al sustituto de Cifuentes

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este jueves que el PP presentará un candidato para presidir la Comunidad de Madrid en los próximos meses, una decisión que, según ha recalcado, corresponde a la dirección nacional del PP de acuerdo con lo que dicen los Estatutos del PP. Además, ha revelado que tienen la "garantía" de Ciudadanos de que apoyará al candidato que proponga su formación para presidir el Gobierno regional.

En sendas entrevistas en Onda Cero y TVE, recogidas por Europa Press, Maillo ha señalado que los madrileños deben tener la "seguridad y la tranquilidad" de que todos los cargos públicos del PP están "trabajando hoy" por los ciudadanos de esta región. "El proyecto del PP continúa. Es un punto y aparte. Comenzamos un nuevo periodo pero los equipos se mantienen", ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que Ángel Garrido, número dos del PP, continúa como presidente en funciones y, de hecho, ha indicado que Angel Garrido estará el día 2 mayo en el Día de la Comunidad de Madrid. Según ha añadido, ahora se abre un plazo de 15 días y el PP elegirá un candidato dentro del Grupo Popular, una decisión que corresponde a la dirección nacional. "La decisión la toma el PP nacional. Evidentemente se habla con el PP de Madrid", ha apostillado.

Dicho esto, Maillo ha afirmado que tiene la "garantía" de Ciudadanos, tras las conversaciones que ha mantenido con el secretario general del Cs, José Manuel Villegas, de que el partido naranja "apoyará a un candidato del Partido Popular". Eso sí, ha indicado que aún no tienen "ninguna decisión tomada" sobre quién será esa persona. "Sí digo que el PP tiene banquillo y bueno", ha enfatizado.

Al ser preguntado si Cifuentes seguirá como presidenta del PP de Madrid, Maillo ha indicado que ahora la prioridad es formar Gobierno en la Comunidad del Madrid porque "hay que comenzar una nueva etapa en el PP de Madrid". Dicho esto, ha señalado que a nivel interno deben abrir un "periodo de reflexión" más "tranquilo" para ver qué hacen. "No hemos decidido si va a ser ella o no va a ser ella, y si va a continuar o no", ha agregado.

DESVINCULA EL VÍDEO DEL PP

Preguntado por qué no pidieron antes su dimisión, dado que estaba en el foco por la polémica del máster, Maillo ha dicho que "nadie conocía lo del vídeo" sobre su robo en un supermercado. "Yo no lo conocía", ha indicado, para añadir que ese hecho hace su situación "insostenible" como presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso sí, ha reconocido que era "una posibilidad real" que dejara su puesto en cualquier caso porque había una moción de censura encima de la mesa que había presentado el PSOE por el máster.

El 'número tres' del PP ha desvinculado el vídeo del Partido Popular y ha añadido que apuntar la posibilidad de que lo haya filtrado alguien de su partido "dibuja un panorama de un partido que no se corresponde con la realidad. "El vídeo no tiene nada que ver con el PP ni con la política", ha enfatizado, para agregar que el periodista que lo ha publicado ha dicho que esa cinta habría salido a la luz "con independencia del máster".