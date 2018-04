Errejón pide a Cs sacar al PP de Madrid

El precandidato de Podemos para las elecciones autonómicas de Madrid de 2019 Íñigo Errejón ha afirmado este miércoles que el PP "del chantaje" no puede "organizar la sucesión" de la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Por ello, ha pedido a Ciudadanos no ser "sectario" y permitir un Gobierno "alternativo", basado en un "pacto de regeneración" con el PSOE y el partido morado.

"Me voy a poner en contacto con el PSOE y con Ciudadanos para que hagamos un acuerdo", ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso, antes de señalar que Podemos tiene la intención de ser "flexible" en las negociaciones que ahora se abren para elegir nuevo presidente en la Comunidad.

En este sentido, ha defendido que el nuevo presidente madrileño lo tienen que decidir "las fuerzas políticas democráticas" y no "quienes han chantajeado a la señora Cifuentes", dando a entender que es el PP el que está detrás de la publicación de un vídeo de 2011 en el que aparece hurtando dos botes de crema, que ha precipitado su dimisión.

"Yo quiero que al próximo presidente lo elijamos con un gran acuerdo de PSOE, Ciudadanos y nosotros para una alternativa democrática que haga que dentro de un año, las elecciones democráticas se den en un clima político mejor", ha enfatizado el diputado madrileño.

"POR NOSOTROS NO VA A SER"

"Por nosotros no va a ser, y queremos pedirle a Ciudadanos que no sea sectario", ha recalcado, antes de insistir en que hay que poner la regeneración "por encima de siglas y candidatos" porque "ahora no se trata de hacer campaña ni avances tácticos de un día o una hora, sino de un gran acuerdo de regeneración". "Si hace falta un acuerdo entre diferentes, que así sea", ha reafirmado.

Asimismo, ha acusado al PP de ser una "trama mafiosa" y de estar detrás de la polémica que ha hecho caer a Cifuentes. "El supermercado debería haber borrado el vídeo pasados 15 días. Alguien ha guardado el vídeo, para usarlo como herramienta de chantaje", ha señalado.

Por ello, ha sido tajante al asegurar que "el PP no puede quedarse". "Si han guardado esto, el que venga puede ser peor", ha avisado, antes de insistir en que aunque Cifuentes ya haya dimitido, es "más urgente que nunca" sacar al PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

"SE PODÍA HABER AHORRADO UN MES BOCHORNOSO"

De hecho, Errejón ha asegurado que Cifuentes debería haber dimitido hace mucho tiempo, antes de conocerse su incidente en el supermercado, que ha calificado de "preocupante" pero ha enmarcado en una cuestión personal que puede requerir incluso "tratamiento".

"Cifuentes se podría haber ahorrado un mes que lo imagino doloroso y además bochornoso, que es además un mes que le ha hecho mucho daño a la dignidad y credibilidad de las instituciones madrileñas. Todos nos lo podríamos haber ahorrado sin haber llegado a este final entre trágico y patético", ha criticado.