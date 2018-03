El descanso es fundamental para asegurar la calidad de vida

Dormir las horas que necesita el organismo resulta ser imprescindible para garantizar una correcta calidad de vida. En este sentido, resulta ser primordial asegurar que el dormitorio sea un lugar apto para el correcto descanso y no un lugar de entretenimiento. Asimismo, se deberá asegurar la temperatura adecuada, por ejemplo por medio de ventiladores de techo, en días en que la temperatura no sea tan elevada.

En muchas ocasiones, las personas que tienen insomnio no saben cuál es el verdadero motivo por el cual no pueden dormir por la noche, sin embargo, luego de una consulta con el especialista, descubren que el dormitorio no hace honor a su nombre sino todo lo contrario, es un centro de diversión sin siquiera haberlo planeado.

Justamente, tener un televisor en la habitación y llevar toda clase de dispositivo móvil es una de las desventajas que presenta cualquier individuo a la hora de conciliar el sueño. La habitación deberá ser un sitio tranquilo sin tantos estímulos para que dormir sea una tarea obligada.

La falta de un descanso adecuado no solamente repercute en la calidad de vida del individuo, sino que además no cuenta con la suficiente energía ni lucidez para enfrentar las diferentes dificultades que tiene que enfrentar día a día. Por lo tanto, para mantener una salud de excelencia, tanto física como mental, es esencial que se respeten las horas de sueño diarias, ya que no dormir puede ser uno de los mayores desencadenantes de sufrir diferentes tipos de patologías a corto y largo plazo.

¿Cómo conciliar el sueño?

Ciertamente, si la persona está acostumbrada a recibir toda clase de estímulos antes de dormir, lo más factible es que no pueda hacerlo, por lo tanto, deberá readecuar el cuarto, quitando computadoras, televisores y toda clase de distracción que impida la relajación completa del cuerpo y la mente. Evidentemente si se desafía al cuerpo o a la mente a recibir ciertos retos antes de dormir, no se alcanzará el estado de relajación que se necesita para alcanzar el descanso adecuado.

Para llevar a cabo un descanso integral lo más recomendable es prestar atención a la luz que hay en el dormitorio. Muchos cuartos, a pesar de estar con la luz apagada, tienen un grado de iluminación importante, ya sea porque ingresa por la ventana o incluso por debajo de la puerta.

Obviamente, la temperatura resulta ser importante, ya que si hace demasiado calor o bien mucho frío, es prácticamente imposible poder dormir confortablemente. Lo ideal es adecuar la temperatura del ambiente además de colocar diferentes clases de mantas para evitar que el frío sorprenda en medio de la madrugada.

Despejar la mente de los diversos problemas que se tienen durante el día es imprescindible. Justamente, ya sea que se trate de problemas laborales o personales, nada es más estresante que pensar en la solución a una temática compleja que además trae aparejado un sinfín de sentimientos negativos que perjudican la calidad de vida.

Dormir es una de las mejores rutinas que puede tener un ser humano para transitar la vida de manera saludable y sin mayores inconvenientes para cumplir con cada una de las tareas que debe realizar a diario, ya sea en el trabajo o bien en su hogar.