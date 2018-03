Núñez archiva pieza de los ERE de ayuda por haber prescrito

La jueza María Núñez, instructora del caso ERE, ha archivado una pieza separada sobre una ayuda de 300.000 euros dada por la Dirección General de Trabajo de la Junta a la empresa Explotaciones Aroche en 2002 al haber prescrito los posibles delitos de prevaricación y malversación en su concesión y pago.



En un auto del 19 de marzo, Núñez señala que esta ayuda "no era investigada" en las diligencias primarias de la macrocausa de los ERE sino que fue incluida en un atestado de la Guardia Civil en el que se pedía analizar todas las ayudas del fondo de los ERE concedidas entre 2001 y 2011 por la Consejería de Empleo y pagadas por la agencia pública IFA (luego IDEA) en virtud de un convenio que implantó el llamado procedimiento específico por el que son juzgados 22 ex altos cargos de la Junta.



El préstamo a Explotaciones Aroche fue concedido y pagado en 2002 por lo que la jueza considera prescritos los posibles delitos de prevaricación y malversación que pudieran haber cometido quienes concedieron y recibieron la ayuda.



Por ello, acuerda el archivo de esta pieza separada en la que no constaban aún personas investigadas específicamente por esta ayuda, si bien contra este auto cabe recurso de reforma ante la jueza y subsidiariamente de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla.