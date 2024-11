Así es imposible luchar contra el narcotráfico: solo 7 de 19 embarcaciones funcionan

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado este lunes que el control en las costas andaluzas está "gravemente comprometido" ante la falta de medios en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil como lo prueba que de las 19 embarcaciones asignadas en la comunidad, solo siete estén operativas.



Además, la mayoría de las inoperativas presentan "fallos estructurales graves o están fuera de uso" por falta de personal, según ha denunciado esta asociación en un comunicado, en el que se destaca "la situación real" tras la pérdida la semana pasada de la ‘Río Irati’ en un 'encontronazo'.



JUCIL ha avisado de que el Servicio Marítimo en esta comunidad autónoma "se encuentra al borde del colapso", ya que el 36 % de las embarcaciones operativas está en situación de navegar, y ha exigido que los guardias civiles cuenten con medios adecuados.



Tras denunciar el trato "discriminatorio" hacia este cuerpo policial que lucha contra organizaciones mafiosas "cada vez más violentas y armadas, JUCIL señala que la coordinación entre provincias "intenta paliar las carencias, pero no es suficiente para cubrir los mil kilómetros de costa andaluza".



"Las embarcaciones rápidas, que debían servir para mejorar la persecución de las veloces lanchas de los traficantes, presentan problemas estructurales graves, que las hacen inadecuadas para maniobras intensas” ha explicado el secretario de Comunicación de JUCIL, Agustín Leal.



En Andalucía se encuentra casi el 80 % de la droga entre cocaína y hachís de la incautada anualmente en España y las mafias, cada vez más organizadas y mejor armadas, aprovechan la falta de medios para operar con impunidad, mientras los guardias civiles arriesgan su vida con recursos obsoletos e insuficientes.



No es solo que faltan embarcaciones, sino que las que tenemos no están diseñadas para las persecuciones de alta intensidad que requieren la lucha contra las narcolanchas, denuncia JUCIL, quien añade que no es solo un problema logístico sino "un trato indignante hacia quienes arriesgan su vida cada día”.



La asociación reclama un plan urgente para dotar al Servicio Marítimo de medios adecuados que incluya la reposición inmediata de naves aptas para persecuciones de alta intensidad y con capacidad para maniobras exigentes y el refuerzo de personal en las bases andaluzas del Servicio Marítimo, especialmente en Cádiz y Huelva.



“Con solo siete embarcaciones operativas estamos perdiendo el control de las costas de Andalucía y se puede ver en que los narcotraficantes campan por todo el litoral. No podemos permitir que el principio de autoridad se diluya mientras las mafias ganan terreno", ha recalcado.



De las siete embarcaciones operativas, JUCIL señala que Algeciras (Cádiz) cuenta con tres; Málaga, con dos; Almería, con una, y Huelva, con una, mientras que no hay ninguna más en el resto de la comunidad.

