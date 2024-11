Ángel Cristo Jr. reacciona a la demanda de Bárbara Rey: "No me preocupa"

Bárbara Rey ha movido ficha y, a punto de cumplirse un año de la entrevista en '¡De Viernes!' con la que su hijo Ángel Cristo Jr. dinamitó la paz familiar revelando la verdadera cara de la vedette y cómo se comportó con él durante su infancia, ha decidido solicitar medidas legales y ha presentado una demanda para poder ejercer de abuela.

Tal y como ha contado Luis Rollán -íntimo amigo de Sofía Cristo- en 'Fiesta', después de que se haya admitido a trámite la demanda civil por vulneración de su derecho al honor y a la intimidad en la que reclamaría a su hijo una indemnización cercana al millón de euros, la artista ha ido un paso más y acudirá a los tribunales para que le permitan ver a su nieta.

"Es un tema del que ella no suele hablar ni ella ni Sofía porque se trata de una criatura, pero si es verdad que durante todo este tiempo en muy pocas ocasiones, contadísimas ocsiones, ella no ha podido ver o disfrutar de esta personita. Viendo que la cosa se prolonga y como abuela y como derecho que tiene el tema lo ha puesto en manos de la justicia para que legalmente pueda disfrutar de esta personita" ha explicado el tertuliano.

Una decisión a la que reaccionaba en directo uno de los mejores amigos de Ángel, Ricardo García, que ha revelado que "antes de que pasara todo esto el hijo del domador pidió ayuda a su madre en muchas ocasiones con el tema de la niña -ya que el proceso de separación de su expareja ha sido complicado- y Bárbara no movió ni un dedo para facilitar que su hijo pudiese, aunque fuera, hablar por teléfono con la niña".

"Yo he podido hablar con Ángel y a él ya no le sorprende ni le enfada nada. Él dice que su madre demande, que ya se tendrá que demostrar si tiene o no vínculo con la niña, porque muchas veces Bárbara, que vive en Marbella, ha venido a Madrid y no ha demostrado interés en ver a la niña" ha asegurado su amigo.

Más discreto se ha mostrado este lunes ante las cámaras de Europa Press, al limitarse a dejar claro que "no me preocupa" que su madre haya tomado medidas legales para poder ejercer de abuela: "En esos temas no me voy a meter porque cuanto menos se hable de esto, mejor para mi hija" ha sentenciado tajante, sin responder a si le ha cogido por sorpresa este nuevo movimiento judicial de la vedette.

Con cara de sorpresa, y resoplando, Ángel no ha querido pronunciarse sobre la información que apunta a que Bárbara no puede ver a su nieta porque su expareja tiene miedo a él y a Ana Herminia, aunque sí ha soltado un suspiro seguido de una sonrisa cuando le hemos preguntado si es cierto que su madre se negó a ayudarle con el tema de la pequeña en el pasado. "No voy a decir nada de estas cosas, la verdad. Se dicen muchas cosas, pero bueno. A mí, de verdad que no me preocupa, no me preocupa. Yo estaba muy tranquilo en casa" ha insistido.

ÁNGEL SOSTIENE QUE NO LE HA LLEGADO NINGUNA DEMANDA DE SU MADRE

Un mes después de que saliese a la luz que se ha admitido a trámite la demanda que Bárbara y Sofía han interpuesto contra él en un Juzgado de Marbella por derecho al honor y a la intimidad por sus manifestaciones en diferentes entrevistas, Ángel asegura que "a mí no me ha llegado nada, de verdad" y, aunque deja claro que "no me sorprende todo esto", prefiere no revelar cómo afronta que su madre le pida un millón de euros como indemnización: "No me ha llegado la demanda, cuando me llegue. No se qué decirte, de verdad. Lo que sí te puedo decir es que estamos bien y que no me ha llegado, ya no sé" ha zanjado despreocupado.

