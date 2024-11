El líder del PSOE madrileño desconoce si Ferraz se plantea que Óscar Lóez sea su rival

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha asegurado este lunes que Ferraz no le ha trasladado "nada" sobre si Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, se presentará como aspirante para disputarle el liderazgo en la federación madrileña, al tiempo que ha opinado que cualquier candidato debe haber "pateado" la región.



En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces en la Asamblea, Lobato ha respondido así las informaciones publicadas este fin de semana sobre la intención del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de impulsar a Óscar López en las primarias, y ha subrayado que cualquier posible candidato debe haberse "pateado" Madrid.



Preguntado por este asunto, el portavoz socialista en la Asamblea ha restado importancia a estas publicaciones que ha enmarcado en "el día de la marmota", ya que el PSOE lleva "20 o 30 años con lo mismo", y ha subrayado que tiene el apoyo de "la inmensa mayoría de la militancia" del partido en Madrid.



No le sorprende que se publiquen estas informaciones, y ha pedido esperar al día 7 de diciembre a que se conozcan las candidaturas que se presentarán a liderar el PSOE en Madrid.



En esta línea, Lobato ha dicho que está centrado en construir un equipo serio para que haya una alternativa real a Díaz Ayuso, al tiempo que ha invitado a que se presente a las primarias "cualquiera que tenga la ilusión y las ganas, y conozca la realidad madrileña, que se haya pateado los barrios y distritos".



"No sé quién es Ferraz ni quién es Moncloa, lo que hablo a diario (con el partido) no va por ahí", ha dicho Lobato, y ha criticado que sea información pública esto, en lugar del "fracaso" del PP en la comisión de investigación sobre Begoña Gómez.



De esta forma, Lobato ha insistido en que se presentará porque pretende seguir siendo secretario general del PSOE-M, y ha opinado que las alternativas que aspiren a liderar el partido deben cumplir como "requisitos indispensables" que "se ha labrado la tierra" y "quien tiene el conocimiento" de la Comunidad de Madrid".

