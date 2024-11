Junts, ERC y CUP critican a Illa por "promocionar" el aceite de Jaén y no el de Cataluña

Dirigentes de Junts, ERC y la CUP han criticado al presidente catalán, Salvador Illa, por "promocionar" el aceite de oliva de Jaén, al visitar ayer una feria de este producto en Sabadell, en lugar de apoyar los aceites catalanes acudiendo a algunas de las ferias que se celebraban en la comunidad.



El expresidente catalán y presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha escrito en su perfil de X que "menospreciar el esfuerzo que hacen los productores catalanes por competir y ganarse la vida en un mercado globalizado y exigente es un error muy grave, además de ser una ofensa a las familias que se esfuerzan por mantener su actividad y asegurarse el relevo generacional".



"Todo esto no pasa porque sí. Es la agenda españolizadora del Govern del PSC que denunciamos durante la campaña electoral", señala Puigdemont, que añade: "Son nuestros productores y no los de fuera, los que levantan el país".



El secretario general de la misma formación, Jordi Turull, ha dicho por su parte en la misma plataforma que los productores de aceite catalanes "elaboran un producto de excelencia con mucho esfuerzo".



"Necesitan un presidente de la Generalitat y un Govern que los apoye, no que promueva la competencia. El problema es que Cataluña tiene un presidente más preocupado por agradar a España y al PSOE que por defender Cataluña", asevera Turull.



La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha escrito en su perfil de la misma red social que Cataluña "es país de aceite, y de una calidad excelente; destacan especialmente los de les Garrigues, Terres de l’Ebre, Siurana y Empordà", para concluir: "Me parece un despropósito que el president de la Generalitat haga promoción del aceite de fuera de Cataluña".



También ERC Agricultura ha escrito en X que en Cataluña "nuestros payeses del aceite prácticamente han desaparecido" y sugiere que Illa, "si quiere que los payeses del aceite en Cataluña tengan un mínimo de posibilidades, quizás ha de empezar acompañándoles en sus ferias de promoción y vele por el riego, que puede dar futuro".



Desde la CUP, el alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha censurado asimismo que "el president dé apoyo antes al aceite de Jaén que a las cooperativas catalanas que resisten a la globalización y a la desregulación" y ha rematado diciendo: "Y no solo eso, le escuchas y parece que el mundo se acaba dentro del Estado".



En su visita a la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en Sabadell, Illa subrayó la estrecha vinculación que une a Cataluña con Andalucía y recordó que la comunidad catalana "no sería lo mismo sin la aportación de tantos andaluces".



Illa consideró como una buena idea salir del territorio de Jaén para explicar las cualidades del aceite que se produce en la provincia andaluza y añadió: "Yo también quiero viajar por España para contarnos y escuchar lo que nos pueden enseñar. Es la mejor manera para deshacer tópicos y prejuicios".



Tras visitar algunos estands de la feria, de productores y distribuidores de aceite de Jaén, Illa puso asimismo en valor la importancia del sector agroalimentario en Cataluña.

