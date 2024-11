Suiza afronta “con hambre” el partido ante España en el Heliodoro

La selección suiza de fútbol llega al duelo contra España “con hambre” pese a estar matemáticamente clasificado para la segunda división de la Liga de las Naciones de la UEFA y ocupar la última posición del grupo que lidera La Roja.



El técnico ayudante Giorgio Contini, que ha sustituido al entrenador Murat Yakini ausente por gripe en la rueda de prensa previa al duelo, ha mostrado la “ambición” del conjunto suizo y el objetivo de “mostrar su nivel” ante la campeona de Europa.



“Somos muy autocríticos, no estuvimos del todo bien y no nos hemos clasificado para el grupo A y eso es algo malo para nosotros pero nos da la oportunidad de seguir creciendo”, ha declarado.



Sobre España, Contini ha asegurado que el equipo del país alpino está preparado “para un partido difícil” ante una selección con jugadores “de mucha calidad”.



“En el partido contra Dinamarca los mejores jugadores estaban en el banquillo y vencieron con comodidad, esperamos un partido complicado pero queremos dar nuestra mejor versión, somos positivos”, ha dicho.



Por su parte, el jugador Eray Cömert ha apuntado que pese a no jugarse nada, enfrentarse a España es un aliciente para toda la plantilla.



El futbolista del Real Valladolid también ha elogiado “la calidad” del conjunto español y ha indicado que se toma la cita de este lunes como “un reto”.



El partido se disputará este lunes en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife y una invicta selección española con un balance de cuatro victorias y un empate, recibirá la vista de Suiza, que acumula dos tablas y tres derrotas en cinco jornadas de Liga de las Naciones.

