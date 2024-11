El español Jorge Martín se proclama campeón del mundo de MotoGp

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) sumó su undécima victoria de la temporada al vencer el Gran Premio Barcelona Solidaridad de MotoGP, pero no pudo evitar que el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), tercero, se proclamase campeón del mundo de MotoGP.



Entre ellos acabó otro campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), con los también españoles Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), respectivamente en la cuarta y quinta posición.



Ni Bagnaia ni Martín fallaron en la salida y cuando el semáforo se apagó por ese orden llegaron a final de recta, con Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) en la tercera posición, tras superar el líder del mundial tanto a su amigo Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) como al propio Márquez.



La primera vuelta se cerró en ese orden, con 'Pecco' Bagnaia como líder, pero Jorge Martín se encontró con las 'ansias' de un Marc Márquez que sin meterse en líos que pudieran enturbiar la consecución del título mundial de los dos aspirantes al mismo, superó a Jorge Martín en la primera curva de la segunda vuelta para irse tras la estela del italiano.



Martín no dio demasiada importancia a ese hecho, sabedor que en caso de victoria de Bagnaia le valía con una novena posición para ser campeón, pero por delante todo apuntaba a que Marc Márquez iba a intentar cerrar su primera temporada con una nueva victoria, esta vez 'en casa', la cuarta.



Por detrás del trío de cabeza Aleix Espargaró y el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) protagonizaron su propia pelea por la cuarta plaza con constantes adelantamientos en una carrera que hasta ese momento se desarrolló con un ritmo muy lento, que era el que más le interesaba a Bagnaia.



La pelea entre Espargaró y Bastianini resultó espectacular y con la convicción del español de no dejar pasar al italiano para ejercer de 'guardaespaldas' de su amigo Jorge Martín, que se mantuvo cómodo en la tercera posición en las primeras vueltas de las veinticuatro que debían completar todos los pilotos.



Sin llegar a tener una ventaja clara, tanto Bagnaia como Márquez se destacaron del resto del grupo principal algunos metros con Jorge Martín como 'catalizador' entre el dúo de cabeza y el resto del grupo perseguidor en la tercera posición.



En ese grupo perseguidor Enea Bastianini, que podía ser el principal problema en las aspiraciones al título de Jorge Martín, cometió un error que le hizo pasar de la quinta posición a la sexta al verse superado por Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23) y con Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), pegado a ellos.



No tardó mucho en perder hasta tres posiciones Bastianini con un nuevo error, pues tras Alex Márquez, también le superaron tanto Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) como Pedro Acosta.



Bagnaia se mantuvo líder, con apenas dos décimas de segundo de ventaja sobre Marc Márquez y con Jorge Martín en la tercera posición con unos metros de ventaja sobre el trío de españoles formado por Aleix Espargaró, Alex Márquez y Pedro Acosta.



En el ecuador de la carrera 'Pecco' Bagnaia parecía estar más consolidado en la primera posición, sin que diese la impresión de que Marc Márquez pudiese doblegar al italiano, mientras Jorge Martín iba en una cada vez más cómoda tercera posición, siempre respaldado por su amigo Aleix Espargaró.



Ya en el último tercio de la prueba, 'Pecco' Bagnaia incrementó su ritmo para 'sentenciar' su undécima victoria de la temporada por delante de un Marc Márquez que no tuvo la oportunidad de doblegar al italiano y con Jorge Martín en la tercera posición, que le daba el título mundial de MotoGP, el segundo de su carrera deportiva tras el que obtuvo en Moto3 en 2018.



La pelea por la cuarta plaza entre Aleix Espargaró y Alex Márquez fue lo más emocionante de las vueltas finales, en un tira y afloja entre ambos, casi siempre con el de Aprilia por delante, pero que acabó decantándose de parte del pequeño Márquez.

