Activistas por el clima protestan en Granada contra la gestión de la dana en Valencia

El movimiento activista Fridays For Future ha llevado a cabo este domingo una acción de protesta en Granada para criticar la gestión de la dana en la comunidad valenciana y reclamar medidas frente a la crisis climática, coincidiendo con la cumbre del clima que se celebra en Bakú (Azerbaiyán).



En concreto, el colectivo ha colocado esta mañana en la céntrica Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento de Granada, varias cabezas de yeso sobre un charco de lodo bajo los lemas "Las políticas negacionistas nos tienen con el barro al cuello" y "Ni oblit ni perdó, #MazónDimissió".



El movimiento Fridays For Future cree que los gobiernos de todo el mundo están fallando a su compromiso con el acuerdo de París y, "ante las catastróficas consecuencias de la dana en Valencia", piden acción frente a la crisis climática.



En su opinión, fenómenos como el de la dana se ven "exacerbados por la crisis climática y terminan siendo mortales por la inacción del gobierno, por priorizar la productividad de las empresas a las vidas de los trabajadores", por no escuchar las recomendaciones de los científicos y por no tener en cuenta la adaptación climática a la hora de organizar las ciudades.



Este movimiento, que representa a un grupo de jóvenes, advierte de que la temperatura ha subido 1,36 grados desde la época preindustrial y de que las consecuencias del cambio climático "ya no son cosas del futuro".



En el conjunto del país diversas organizaciones que forman parte de Alianza por el Clima han convocado movilizaciones en varias provincias para solidarizarse con las víctimas de la dana bajo el lema: "¡Justicia climática urgente y global!".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es