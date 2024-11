Aída Nízar ratifica su demanda contra Errejón y pide "valentía" a Elisa Mouliaá

Después de la denuncia de Elisa Mouliaá, Aída Nízar presentaba otra ante la comisaría de Policía Nacional de Marbella contra Íñigo Errejón por tocarle las nalgas y besarla sin su consentimiento. Hoy, la colaboradora de televisión ha ratificado dicha denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

Lo primero que ha querido decir Aída es que solo espera que "Elisa no está siendo atemorizada y la estén sugestionando para que retire su denuncia" porque "no se puede acusar a una persona de denuncia falsa sin ningún tipo de prueba".

Además, ha asegurado que se queda "con el testimonio de una persona que ha desaparecido de todo el panorama político porque no diferenciaba entre la persona y el personaje... y eso le convertía en un depredador sexual", refiriéndose al exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar.

En cuanto a él, ha comentado que "no es un enfermo, es una persona a la que le gusta el sexo, pero con quien quiera practicarlo con usted no con quien usted obligue por la superioridad que tenía".

Además, ha explicado que ha decidido denunciar ahora porque "me siento dañada" y porque "en ese año eso no era un delito, lo que hoy es una protección para las mujeres, antiguamente era un salido, un pervertido y un asqueroso, no nos íbamos a comisaría a poner una denuncia".

Por último, le ha mandado un mensaje a Elisa y le ha pedido que "se envalentone, se llene de coraje, no nos podemos arrepentir... no puedes tener miedo, denuncia, sigue adelante", desvelando que le ha ofrecido "a mi brillante letrado" con la finalidad de que no se eche para atrás.

