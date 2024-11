En el PSOE de Andalucía "sobrevuelan los cuchillos" a falta de dos semanas de celebrarse el 41 Congreso Federal en Sevilla. Juan Espadas cuenta a día de hoy con el apoyo de Ferraz y no ha dado visos públicos de que nada vaya a cambiar. "No hay mirlo blanco", aseguran fuentes socialistas a menos de dos años de unas elecciones andaluzas. La sevillana María Jesús Montero descarta volver a Andalucía y Juanfran Serrano, mano derecha de Santos Cerdán, carece de los apoyos necesarios para vencer a Espadas en unas primarias. Luis Ángel Hierro, promotor del movimiento Bases Andaluzas Socialistas, asegura que "habrá primarias", aunque "no tenga por qué ser él" quien se presente. Ya lo hizo en 2021 y fracasó.

"Todo va a depender de las ganas que tenga Sánchez de cambiar en Andalucía". Dirigentes del PSOE en Andalucía señalan a este medio que "es difícil que Sánchez quiera cambiar a Espadas" cuando tiene "otros incendios" en comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Valencia, Navarra o Canarias. "¿Se va a meter en otro más?", se preguntan. San Vicente siempre ha sido clave dentro del partido con sus 40.000 militantes, ahora menos tras las bajas sufridas hace un año con la polémica de la ley de Amnistía.

"Vamos paso a paso. Primero hay un Congreso Federal del que debemos salir unidos y luego tocará hablar si Juan Espadas o quién", afirman dirigentes socialistas. Un Congreso Regional que deberá celebrarse antes del 23 de febrero. Hay una "calma tensa", por un lado viendo si Ferraz respalda a Espadas tras el Congreso Federal y por otro, si Ferraz apuesta por otra persona. "Hay quienes ahora están con Juan pero si Ferraz posiciona a ese mirlo blanco, habría mambo", confiesan.

Por ahora la mayoría de las direcciones provinciales de Andalucía apoyan a Juan Espadas. Un ejemplo de ello es el secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, quien pidió en septiembre que "sea el partido en su totalidad" quien apoye a Juan Espadas al frente del PSOE-A. Eso le costó a Lorenzo críticas internas y públicas como la de Ramón Soto Carrillo, militante de Carboneras y que fue secretario general de las Juventudes Socialistas de Almería, que le pidió "respeto" a través de Facebook, donde aseveró que "en el PSOE no imponen los dirigentes a otros dirigentes". Aún así, "el PSOE en Almería es prácticamente inexistente", aseguran socialistas a este medio.

O el PSOE de Jaén, alineado con Espadas por su secretario general, Francisco Reyes, quien no tiene un movimiento fuerte en contra. El propio Juanfran Serrano es de la cuerda de Reyes y solo el actual alcalde de Arjona, Juan Latorre, ha cuestionado internamente el futuro del actual secretario general por su edad.

El PSOE de Córdoba cuenta con Rafi Crespín como secretaria general y diputada en el Congreso. "Su suerte está echada a Santos Cerdán", confiesan y "votará a favor de lo que diga Pedro Sánchez". Su liderazgo está cuestionado dentro de la organización y Rafi Crespín contará con rival para las primarias en Córdoba.

También hay provincias en las que "los militantes prefieren un relevo, siendo una opinión bastante extendida" pero siempre si el propio Espadas y Pedro Sánchez quieren cambio. Ejemplo es el PSOE de Sevilla, que confía en Espadas "salvo mambo". Por cierto, PSOE de Sevilla en el que por ahora se respira calma pero "en la que seguramente en las próximas semanas haya revuelo". La dirección del PSOE de Huelva también está públicamente a favor de Espadas pero verá opciones, si las hay. El PSOE de Málaga, con Dani Pérez a la cabeza, siempre ha sido afín a Espadas pero va a contar con oposición en las próximas primarias provinciales.

Luego está el caso del PSOE de Granada, donde hay "cierto movimiento interesado en el relevo de Juan Espadas". Según ha podido saber este medio, José Entrena, actual secretario general del PSOE de Granada, ha dicho a San Vicente y a su círculo más cercano que no se presentará a las primarias. "Hay gente cabreada con Entrena tras los varapalos electorales", confiesan.

Y, por último, está el PSOE de Cádiz, un partido en llamas. Su secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix, no fue susanista, apoyó a Espadas en su día y ahora es el primer líder provincial del partido en mostrar una opinión crítica. Llamó a una "reflexión profunda" del partido para que el PSOE fuese una "alternativa real" al gobierno del PP en la Junta de Andalucía. El diputado Mario Jiménez lo apoyó a través de la red social X y tuvo un enfrentamiento dialéctico con Noel López, exsecretario de Organización del PSOE de Andalucía.

Sin embargo, la opinión de Ruiz Boix de querer relevar a Juan Espadas no es la predominante, ni mucho menos, en el PSOE de Cádiz. El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, también vicesecretario general del PSOE de Cádiz, se desmarcó de las declaraciones de Ruiz Boix y lidera la corriente de apoyo a Espadas. "Está claro que es él quien debe ser el líder del PSOE de Andalucía", comentó. También el alcalde de Chiclana, José María Román, sigue apoyando a Espadas o los diputados en el Parlamento Rafael Márquez e Irene García.

