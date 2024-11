María León recibe el Premio Luz en el Festival de Huelva

La actriz sevillana María León ha recibido esta noche el Premio Luz del Festival de Huelva Cine Iberoamericano, que hasta el próximo sábado celebra su 50 edición, en reconocimiento a su talento y su trayectoria en cine, televisión y teatro.



El premio le ha sido entregado en un acto celebrado en el Gran Teatro de Huelva, en el que María León ha estado acompañada por la también actriz y directora Leticia Dolera.



La sevillana se ha mostrado este sábado “completamente feliz” por recibir el Premio Luz, “un premio que me da pudor pero a la vez mucha alegría. Supone un abrazo gigante a mi profesión y a mí”.



En este sentido, la actriz ha explicado que “este premio me hace mirar atrás y ver que tengo una trayectoria. Amo mi profesión, y que te premien por hacer lo que más amas es maravilloso”.



Con la concesión de este galardón, que cuenta con el apoyo del Colaborador Oficial del certamen, la Fundación Atlantic Copper, el Festival de Huelva reconoce el talento y la trayectoria de María León en cine, televisión y teatro, campos en los que ha cosechado importantes galardones y nominaciones.



Además, en ellos ha trabajado con directores tan destacados como Víctor Erice, Benito Zambrano, Manolo Caro, Manuel Martín Cuenca, Paco León, Belén Macías, Alexis Morante o Juanma Bajo Ulloa, entre otros muchos.



María León (Sevilla, 1984) entró al cine por la puerta grande cosechando un gran éxito de la mano de Benito Zambrano con el personaje de Pepita en ‘La voz Dormida’ (2011), por el que recibió La Concha de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián, el Goya a la Mejor Actriz Revelación y el premio a la Mejor Protagonista de Cine de la Unión de Actores, entre otros.



Su carrera en cine continúa con ‘Carmina o revienta’ y con ‘Marsella’, ‘Carmina y amén’, ‘Rey gitano’, ‘Los miércoles no existen’, ‘Cuerpo de élite’ y ‘El autor’. En 2018 destaca su papel en la esperada ‘Sin Fin’ (2018), de los hermanos Alenda, y el estreno de ‘Escapada’, de la directora novel Sarah Hirtt.



Paralelamente a sus trabajos en cine, María León es una de las protagonistas más queridas en la pequeña pantalla, como acreditan series como ‘Con el culo al aire’ o ‘Allí abajo’. En 2019 pudimos verla en la comedia ‘Los Japón’ y un año más tarde en ‘La lista de los deseos’, además de incorporarse a la segunda temporada de ‘La casa de las flores’ en Netflix.



En 2021 hizo incursión en el teatro haciendo gira por España con ‘La pasión de Yerma’. En 2022 aparece en ‘El universo de Oliver’ y protagoniza junto a Adriana Ugarte e Iván Marcos la serie de televisión ‘Heridas’.



En 2023 María León interpreta el papel de Belén Granados en ‘Cerrar los ojos’ y a principios del 2024 estrenó ‘El caso Asunta’ para Netflix junto a Candela Peña y posteriormente ha protagonizado la serie ‘Atasco’, junto a Edu Soto y Carmen Ruiz.

